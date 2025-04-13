تكنولوجيا: تحديث Android 16 التجريبي لهاتف OnePlus 13 يتيح تحديد حد مخصص لشحن البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت OnePlus مؤخرًا التحديث التجريبي الثاني من Android 16 لهاتف OnePlus 13، والذي تضمّن مجموعة من التحسينات بالإضافة إلى بعض المشكلات المعروفة التي ذكرتها الشركة في منشور على منتدى المجتمع.

ورغم أن OnePlus لم تُسلّط الضوء على إحدى الميزات الجديدة في هذا التحديث، إلا أنها قد تكون من أبرز ما جاء فيه.

تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين تحديد حد مخصص لشحن البطارية، وهي خطوة مهمة نحو تحسين عمر البطارية على المدى الطويل. لكن لا يمكن اختيار أي نسبة بين 80% و100% بحرية، بل توفر OnePlus خمس خيارات ثابتة: 80%، 85%، 90%، 95%، و100%.

ومن المثير للانتباه أن خيار 100% يبدو بلا فائدة حقيقية، إذ من يرغب في شحن هاتفه بالكامل غالبًا لن يفعّل خيار الحد من الشحن أصلًا. ولهذا السبب، من المحتمل أن تقوم OnePlus بإزالة هذا الخيار في تحديث لاحق.

إذا كنت تستخدم Android 16 Beta 2 على OnePlus 13، يمكنك تفعيل هذه الميزة من خلال الانتقال إلى الإعدادات > البطارية > صحة البطارية، ثم تفعيل خيار “الحد من الشحن” لاختيار النسبة التي تفضلها لشحن هاتفك.

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