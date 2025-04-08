شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهارده.. أول رحلة تجريبية لمركبة جيميناى الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم منذ عشرات السنين، تحديدا في 8 أبريل 1964، أطلقت ناسا أول رحلة تجريبية غير مأهولة لمركبة جيميناي الفضائية، حيث كانت هذه أول مهمة لمشروع جيميناي، الذي سيرسل لاحقًا طاقمين إلى المدار.

وفقا لما ذكره موقع "space"، أطلقت ناسا 12 مهمة جيميناى، 10 منها كانت على متنها طاقم، ففي هذه المهمة الأولى، كانت ناسا تختبر السلامة الهيكلية لكبسولة الطاقم والصاروخ.

كانت مركبة الإطلاق نسخة معدلة من الصاروخ الباليستى العابر للقارات تيتان 2 التابع لسلاح الجو الأمريكي، ويُعرف هذا الصاروخ باسم تيتان 2 GLV، ولم يسبق له أن حلق من قبل.

لم تحدث أى أعطال كبيرة أثناء الرحلة، وفى الواقع، تفوق الصاروخ فى الأداء على المتوقع، ووضع المركبة الفضائية فى مدار أعلى قليلاً مما خططت له ناسا.