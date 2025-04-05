تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف الموعد الدقيق لإطلاق Galaxy S25 Edge

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رغم ظهور Galaxy S25 Edge في تسريبات سابقة إلى جانب سلسلة Galaxy S25 الأساسية، لم تكشف سامسونج حتى الآن بشكل رسمي عن الموعد المحدد لإطلاق هذا الهاتف الرائد الجديد. وبينما أشارت بعض الشائعات إلى احتمال الإعلان عنه في أبريل، رجّحت أخرى أن يتم الإطلاق في يونيو.

لكن اليوم، قدّم المسرّب المعروف Max Jambor، عبر موقع Sammobile، إجابة دقيقة حول موعد الإطلاق. ووفقًا له، تعتزم سامسونج الكشف عن Galaxy S25 Edge يوم 13 مايو من خلال عرض تقديمي يُقام عبر الإنترنت.

وبالنظر إلى أن الهاتف سيُطلق بشكل منفصل عن السلسلة الأساسية، فإن تنظيم حدث مخصص له يبدو منطقيًا، خصوصًا أنه لا يعتبر منتجًا ثانويًا يمكن الإعلان عنه من خلال بيان صحفي فقط، مثلما حدث مع Galaxy Tab S10 FE Duo. ومع ذلك، لم يذكر المسرب توقيت توفر الهاتف في الأسواق أو موعد بدء الطلب المسبق عليه.

من ناحية المواصفات، يأتي Galaxy S25 Edge بمواصفات مقاربة لهاتف Galaxy S25+، مع اختلافات بسيطة أبرزها غياب أحد مستشعرات الكاميرا، وهيكل أكثر نحافة.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف قد يكون أغلى قليلاً من إصدار Plus، ما يطرح تساؤلات حول سبب تفضيل المستخدمين له رغم الفارق السعري.

لكن رغم ذلك، يظل Galaxy S25 Edge هاتفًا فريدًا كأول إصدار من نوعه في هذه الفئة، وقد يكون نجاحه هو العامل الحاسم في قرار سامسونج بتكرار التجربة مستقبلاً.

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