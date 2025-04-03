شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تعين رائدة الفضاء زينا كاردمن لقيادة مهمة SpaceX Crew-11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن تعيين رائدة الفضاء زينا كاردمن كقائدة لمهمة SpaceX Crew-11 المتجهة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، والمقرر إطلاقها في يوليو المقبل، وتأتي هذه المهمة بعد استبعادها من رحلة Crew-9 العام الماضي بسبب تعديلات أجرتها ناسا على خططها.

طاقم المهمة يتكون من أربعة رواد فضاء، هم:

• زينا كاردمن (قائدة المهمة – ناسا)

• مايك فينك (الطيار – ناسا)

• كيميا يوي (أخصائي المهمة – وكالة الفضاء اليابانية JAXA)

• أوليغ بلاتونوف (أخصائي المهمة – وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس)

تفاصيل المهمة والتعديلات السابقة

تم تعيين كاردمن لقيادة Crew-11 بعد أن استُبعدت من مهمة Crew-9 في أغسطس الماضي، وذلك بسبب الحاجة إلى إعادة رواد فضاء ناسا باري ويلمور وسونيتا ويليامز إلى الأرض بعد المشاكل التقنية التي واجهتها كبسولة Starliner التابعة لشركة بوينغ خلال اختبارها. تضمنت تلك المشكلات عطلًا في المحركات وتسرب الهليوم، ما أدى إلى عودة المركبة إلى الأرض دون طاقم في سبتمبر لأسباب تتعلق بالسلامة.

خبرات رواد الفضاء المشاركين

• زينا كاردمن: هذه المهمة ستكون أول رحلة فضائية لها، بعد اختيارها ضمن رواد ناسا عام 2017.

• أوليغ بلاتونوف: رائد الفضاء الروسي الذي انضم إلى وكالة روسكوزموس عام 2018، وهذه ستكون رحلته الأولى أيضًا.

• مايك فينك: لديه خبرة واسعة، حيث أمضى 382 يومًا في الفضاء خلال ثلاث بعثات سابقة في أعوام 2004، 2008، و2011.

• كيميا يوي: شارك كمهندس طيران في بعثات ISS 44 و45، وأقام على متن المحطة لمدة 142 يومًا بين 2014 و2015.

التغييرات بعد تأجيل مهمة Starliner

بسبب إعادة جدولة المهام، تم استبعاد كاردمن وزميلتها ستيفاني ويلسون من Crew-9، ولم يتم الإعلان عن المهمة الجديدة لويلسون بعد. أما مايك فينك، فكان من المقرر أن يشارك في مهمة Starliner-1، إلا أن التأجيلات المستمرة بسبب المشاكل التقنية أجلت موعد الإطلاق إلى أجل غير مسمى.

وتأتي مهمة Crew-11 ضمن خطة ناسا للحفاظ على وجود طاقم مستمر على متن محطة الفضاء الدولية لدعم الأبحاث العلمية والتجارب الجارية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الرحلة في تعزيز التعاون الدولي في الفضاء بين ناسا وشركائها العالميين.