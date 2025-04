تكنولوجيا: Nintendo تعلن عن إصدارات محسنة لـ Switch 2 من لعبتي Zelda: Breath of the Wild وTears of the Kingdom

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Nintendo عن إصدارات محسنة لـ Switch 2 من لعبتي Zelda: Breath of the Wild وTears of the Kingdom، مع رسومات أكثر وضوحًا، ومعدلات إطارات أعلى، وتطبيق على الهاتف يشبه أداة Sheikah Slate المستخدمة في عالم زيلدا.

مع الكشف الرسمي عن الجهاز الجديد اعلنت الشركة عن إصدارات Switch 2 لكل من Legend of Zelda: Breath of the Wild وTears of the Kingdom،اثنتين من أكثر ألعابها نجاحًا وتقديرًا على الإطلاق، حيث ستستفيد اللعبتان من القوة المتطورة للجهاز الجديد، مع تحسين معدلات الإطارات والدقة أثناء اللعب، ودعم HDR لألوان أعمق وتباين أفضل. لم تحدد Nintendo بعد الفروقات بين اللعب المحمول وعلى التلفاز، لكننا نعلم أن الجهاز الجديد سيدعم دقة تتراوح من 1080p إلى 4K.

يدعم Switch 2 أيضًا ما يصل إلى 120 إطارًا في الثانية، مما سيظهر فرقًا ملحوظًا. للمقارنة، كانت Tears of the Kingdom على Switch الأصلي مقتصرة على 30 إطارًا في الثانية في كل من وضعي اللعب المحمول وعلى التلفاز.

كما سيحتوي تطبيق Switch App الجديد على الهاتف على ميزات خاصة بـ Zelda لهذه الإصدارات المحسنة، حيث يمكنه تحويل هاتفك إلى ما يشبه Sheikah Slate. سيرشدك عبر الخرائط بتوجيهات صوتية، ويتيح لك مشاركة تصاميمك عبر رموز QR ليتمكن الآخرون من بناء آلات التدمير المستوحاة من Mad Max في ألعابهم.

وإذا كنت مشتركًا في Switch Online مع حزمة Expansion Pack، ستحصل على الإصدارين المحسنين مجانًا، بشرط امتلاكك للنسخ الأصلية.

المصدر