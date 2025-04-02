تكنولوجيا: TCL تكشف عن تلفاز Q9L Pro الجديد بتقنية QD-Mini LED ومعدل تحديث يصل إلى 288 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت TCL عن إطلاق تلفازها الجديد Q9L Pro بتقنية QD-Mini LED في الصين، بعد بضعة أسابيع فقط من طرح Q10L Pro الحائز على جوائز في السوق نفسه. يتوفر الطراز الجديد بخمسة أحجام مختلفة: 55 بوصة، 65 بوصة، 75 بوصة، 85 بوصة، و98 بوصة.

يتميز تلفاز Q9L Pro بعدد أقل من مناطق التعتيم المحلية مقارنةً بنظيره Q10L Pro، كما أنه أقل سطوعًا بشكل عام. حيث يحتوي إصدار 55 بوصة على 720 منطقة تعتيم محلية، مع ذروة سطوع تصل إلى 3000 نتس.

في المقابل، يضم إصدار 98 بوصة 3456 منطقة تعتيم، بينما توفر الأحجام الأكبر سطوعًا أقصى يبلغ 4500 نتس. كما تأتي الشاشة بدقة 4K مع معدل تحديث أصلي 144 هرتز، بالإضافة إلى دعم تسريع الألعاب حتى 288 هرتز.

وعلى غرار Q10L Pro، يعتمد هذا التلفاز على لوحة HVA تتيح نسبة تباين أصلية تبلغ 7000:1. ومع ذلك، زودت TCL الطراز الجديد بنظام صوتي مدمج من Onkyo بتكوين 2.1.2، بدلاً من مكبرات الصوت Bang & Olufsen 2.2.2 الموجودة في Q10L Pro.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم التلفاز مجموعة واسعة من الميزات، مثل المساعد الذكي AI، وأربعة منافذ HDMI 2.1 بدقة 4K@144Hz، إلى جانب منافذ USB 3.0 وUSB 2.0.

يتراوح سعر تلفاز Q9L Pro في الصين من 4299 يوان صيني (حوالي 592 دولارًا) لطراز 55 بوصة، وصولًا إلى 16999 يوان صيني (حوالي 2342 دولارًا) لإصدار 98 بوصة.

وحتى الآن، لم يتضح ما إذا كانت TCL تخطط لطرحه في أسواق أخرى مثل أمريكا الشمالية أو أوروبا. يُذكر أن الشركة أطلقت مؤخرًا تلفاز QM7K QD-Mini LED في الولايات المتحدة، حيث يتوفر طراز 65 بوصة بسعر 1199.99 دولارًا عبر أمازون.

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