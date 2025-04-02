تكنولوجيا: Microsoft 365 Copilot يعزز قدراته بوكلاء ذكاء اصطناعي للتحليل والأبحاث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضافت مايكروسوفت وكيلين جديدين للذكاء الاصطناعي إلى خدمة Microsoft 365 Copilot، وهما المحلل والباحث، ليقوما بمهام مشابهة لتلك التي يؤديها محللو البيانات المبتدئون ومستشارو الأعمال. تعتمد هذه الوكلاء على أحدث نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) لتعزيز كفاءتها.

يستفيد مستخدمو الأعمال من هؤلاء المساعدين الافتراضيين المتاحين على مدار الساعة، إذ يمكنهم إنجاز المهام بسرعة أكبر وبتكلفة أقل مقارنة بالمساعدين البشريين. ومع ذلك، تبقى مسؤولية التحقق من صحة النتائج على عاتق المستخدمين.

تعتمد خدمة Microsoft 365 Copilot على الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية من خلال الوصول إلى البريد الإلكتروني، والبيانات، والملفات داخل الشركات، إلى جانب مصادر البيانات الخارجية المعتمدة. يمكن للوكلاء الجدد تحليل هذه المعلومات والإجابة على الاستفسارات وإعداد التقارير بناءً على البيانات المتاحة.

يعتمد وكيل المحلل على إصدار مخصص من OpenAI O3-Mini، مزودًا بقدرات Python لتحليل بيانات الشركات. يستطيع هذا الوكيل تلخيص نتائجه في تقارير تتضمن أرقامًا ومخططات، مع توثيق كل خطوة وربط جميع المراجع لضمان الدقة والتحقق من النتائج.

أما وكيل الباحث، فيستخدم إصدارًا مخصصًا من OpenAI O3 مع قدرات بحث متقدمة، مدعومًا بتكامل Microsoft 365 Copilot.

تتيح هذه التقنيات للوكلاء معالجة المشكلات المعقدة باستخدام مصادر معلومات داخلية وخارجية، وإنتاج تقارير مكتوبة بجودة عالية. يمكن للمستخدمين تقديم ملاحظاتهم لتحسين جودة التقارير وتخصيصها وفق احتياجاتهم.

لاستخدام هذه الوكلاء، يتطلب الاشتراك في Microsoft 365 Copilot مقابل 30 دولارًا شهريًا، بالإضافة إلى خطة Microsoft 365 المؤهلة.

المصدر