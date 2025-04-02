تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف Motorola Edge 60 Fusion بشاشة منحنية رباعية وتصنيف IP69

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت موتورولا عن هاتف Edge 60 Fusion، ليكون أول جهاز في سلسلة Edge 60 وأول هاتف من الشركة يعمل بميزة Moto AI مباشرةً من الصندوق.

يتميز الهاتف بعدة تقنيات جديدة، من بينها شاشة منحنية رباعية بحجم 6.67 بوصة مع ألوان Pantone المعتمدة، وتصميم متكامل يندمج بسلاسة مع الإطار والخلفية، التي تأتي بخيارات جلد نباتي وتشطيبات مستوحاة من القماش.

يأتي الهاتف بشاشة P-OLED بمعدل تحديث 120 هرتز ودقة 2712 × 1220 بكسل، وهي أعلى من الجيل السابق، مع دعم HDR10+ وسطوع يصل إلى 4500 نتس.

وتتمتع الشاشة بحماية Gorilla Glass 7i، وتدعم التعرف على الأصابع المبللة. كما يتميز الهاتف بتصنيف IP68/IP69 لمقاومة الماء والغبار، ما يسمح له بالصمود تحت الماء حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة، بالإضافة إلى تحمله لرشاشات المياه عالية الضغط.

يعمل الهاتف بمعالج Dimensity 7300 أو 7400، حسب المنطقة، مع 8 أو 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 أو 512 جيجابايت من التخزين. يعمل الجهاز بنظام اندرويد 15 مع ميزات Moto AI، التي تتضمن نسخ الصوت وتلخيصه وإنشاء الصور بناءً على أوامر نصية.

تعتمد الكاميرا الخلفية على مستشعر Sony Lytia 700C بدقة 50 ميجابكسل مع OIS، فيما تأتي الكاميرا الواسعة بدقة 13 ميجابكسل مع إمكانية تصوير ماكرو على مسافة 3 سم.

أما الكاميرا الأمامية، فتبلغ دقتها 32 ميجابكسل، وتدعم تصوير فيديو 4K. تدعم الكاميرات ميزة Pantone Skintone لضبط ألوان البشرة، وتعتمد على مستشعر 3 في 1 لتحسين التعرض ومنع الخفقان.

يختلف حجم البطارية حسب المنطقة، إذ يحصل بعض المستخدمين على سعة 5200 مللي أمبير، بينما يحصل آخرون على 5500 مللي أمبير. تدعم البطارية الشحن السريع 68 واط، ما يوفر يومًا كاملًا من الاستخدام بعد شحن 8-9 دقائق.

يدعم الهاتف 5G (بشريحتي SIM أو SIM+eSIM)، وWi-Fi 6، وBluetooth 5.4، وNFC. كما يضم مكبرات صوت استريو مع Dolby Atmos، لكنه يفتقد إلى منفذ 3.5 مم للسماعات السلكية. منفذ USB-C يدعم فقط USB 2.0 لنقل البيانات.

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