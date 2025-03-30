شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن شركة xAI المستحوذة على منصة إكس مقابل 33 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة xAI، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والمملوكة لإيلون ماسك، عن استحواذها على منصة إكس "المعروفة سابقًا باسم تويتر" مقابل 33 مليار دولار، وتندرج هذه الصفقة ضمن عملية استحواذ بقيمة 45 مليار دولار تشمل أيضًا 12 مليار دولار من الديون، مما يؤدي إلى دمج اثنتين من شركات ماسك الكبرى – X وxAI – بهدف تحويل المنصة إلى نظام متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وفي منشور عبر إكس، أوضح ماسك تفاصيل الصفقة قائلاً: "تقدر قيمة xAI بنحو 80 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة X نحو 33 مليار دولار (45 مليار دولار مطروحًا منها 12 مليار دولار ديون)."

ما هي xAI؟

أسس إيلون ماسك شركة xAI في عام 2023 بهدف تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة تنافس عمالقة الصناعة مثل أوبن إيه أي وجوجل ومايكروسوفت، وقد نجحت الشركة مؤخرًا في جمع 10 مليارات دولار في جولة تمويلية، مما رفع قيمتها إلى 75 مليار دولار وفقًا للتقارير.

وتوضح الشركة عبر موقعها الإلكتروني: "نحن لا نسعى إلى التطوير السريع لمجرد تحقيق السرعة، بل نهدف إلى حل مشكلات حقيقية، كذلك نبني الذكاء الاصطناعي خصيصًا لتعزيز فهم الإنسان وقدراته."

تتخذ xAI من سان فرانسيسكو، كاليفورنيا مقرًا لها، ويضم فريقها خبراء في الذكاء الاصطناعي سبق لهم العمل في مشاريع GPT وGoogle DeepMind، ومنذ إطلاقها قدمت xAI Grok، وهو روبوت محادثة بالذكاء الاصطناعي مصمم لتقديم ردود آنية، منافسًا نماذج مثل ChatGPT من أوبن إيه أي وGemini من جوجل.

أصبح Grok شائعًا جدًا، وتم دمجه داخل منصة إكس، حيث تستفيد xAI من البيانات المستمدة من تفاعلات المستخدمين على X لتحسين نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، مما عزز شعبيته بشكل كبير.

لماذا يعد هذا الاستحواذ مهمًا؟

يمثل دمج X وxAI خطوة استراتيجية تهدف إلى إنشاء منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يعزز نفوذ إيلون ماسك في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ويُتوقع أن يؤدي هذا الاندماج إلى تطوير ميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يتيح للمستخدمين حول العالم تجربة أكثر ذكاءً وتفاعلية، وأكد ماسك أن الكيان الموحد سيقدم: "تجارب أكثر ذكاءً وذات مغزى لمليارات الأشخاص."

في ظل تصاعد المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي، تعمل xAI على توسيع قدرات مراكز البيانات الخاصة بها لتدريب نماذج أكثر تطورًا، ومن بين مشاريعها الطموحة “Colossus”، وهو أكبر مركز حوسبة فائقة في العالم، يقع في ممفيس بولاية تينيسي، مما يعكس طموح ماسك في الهيمنة على مجال الذكاء الاصطناعي.