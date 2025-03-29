تكنولوجيا: إطلاق سلسلة أقفال Lockin Veno الذكية بتقنية التعرف على الأوردة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Lockin سلسلة الأقفال الذكية Veno Smart Lock، والتي تعتمد على تقنية التعرف على أنماط الأوردة Venokey Palm، ما يسمح بفتح الأبواب في 0.17 ثانية بدقة تصل إلى 99.9٪.

وتتميز هذه التقنية بصعوبة تكرار أنماط الوريد مقارنة ببصمات الأصابع، كما أن نظامها غير التلامسي يمنع اللصوص من رؤية أرقام PIN أثناء إدخالها.

تتضمن السلسلة طرازين رئيسيين: Veno Pro بسعر 379.99 دولارًا، وVeno Plus بسعر 299.99 دولارًا. يعتمد Veno Plus على تقنية التعرف على الوريد Venokey كطريقة أساسية لفتح القفل،

بينما يمكن استخدام بصمة الإصبع أو رمز PIN كخيارات ثانوية، إلى جانب إمكانية الفتح باستخدام مفتاح احتياطي. كما تدعم الأقفال التشغيل المستمر عبر لوح شمسي اختياري يُثبَّت على واجهة الباب.

توفر كاميرا بزاوية 180 درجة رؤية مباشرة للزوار من مسافة تصل إلى 10 سم (3.9 بوصة)، مما يعزز الأمان ويساعد على التقاط أي نشاط مشبوه.

وتعتمد الأقفال على مستشعرات رادارية متقدمة، مثل تقنية الموجات المليمترية، لاكتشاف اقتراب الزوار والبدء في تسجيل الفيديو تلقائيًا. ويضيف طراز Veno Pro ميزة معالجة الفيديو الذكية LockinAI، والتي تتيح التعرف على الأشخاص والطرود والمركبات بدقة أكبر.

تغلق الأقفال الأبواب تلقائيًا عند إغلاقها بالكامل، مما يسهل تأمين المنازل. كما ترسل تنبيهات إلى المستخدم في حالة عدم الإغلاق بشكل صحيح بعد 20 ثانية. ويمكن الوصول إلى جميع التنبيهات والبث المباشر للكاميرا عبر تطبيق الهاتف الذكي المجاني، الذي لا يتطلب اشتراكًا.

تدعم أقفال Veno أنظمة التحكم الصوتي الذكي مثل Amazon Alexa وApple Home وGoogle Home وSamsung SmartThings، كما تتيح إجراء محادثات اتصال داخلي ثنائية الاتجاه مع الزوار.

وتدعم الأقفال أيضًا معيار Matter لضمان التكامل مع مختلف أنظمة المنازل الذكية. وبفضل تصنيف IP65 لمقاومة الغبار والماء، تتحمل الأقفال درجات حرارة تتراوح بين -30°C و70°C، مما يجعلها مناسبة لمختلف الظروف البيئية.

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