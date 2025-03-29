شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة GeoGuessr ستصل إلى Steam فى أبريل.. اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

تعد GeoGuessr، لعبة الجغرافيا التى تُكلف اللاعبين بتخمين الموقع الجغرافية بناءً على صورة عشوائية من Google Street View، ستتوفر قريبًا على منصة Steam.

ومن المقرر أن تُطرح اللعبة في مرحلة الوصول المبكر على المنصة في أبريل، ومن المأمول أن يُسهّل هذا الوصول إلى اللعبة على منصة Steam Deck دون الحاجة إلى تعديل إعدادات المتصفح على وضع سطح المكتب.

ويعتمد المطورون نهج الوصول المبكر على Steam لتحسين أسلوب اللعب، وتقديم ميزات جديدة، وضمان أفضل تجربة ممكنة من خلال التعليقات المباشرة من اللاعبين، بهدف إنشاء "لعبة جغرافيا تنافسية وغير رسمية مثالية" ، ستتضمن نسخة الوصول المبكر على Steam على الأقل وضعًا فرديًا تنافسيًا ومبارزات فرق غير رسمية، مع وجود خطط لإضافة المزيد من الأوضاع والميزات التنافسية في الأشهر المقبلة.

تتميز لعبة GeoGuessr بأجواء تنافسية، حيث تبلغ جوائز بطولة العالم لهذا اللعبة هذا العام نحو 100,000 دولار.

ولم يتضح بعد سعر إصدار Steam الكامل، وسيتضمن الإصدار المجاني وصولاً غير محدود إلى قسم الهواة، وهو أدنى تصنيف في GeoGuessr، بالإضافة إلى مبارزات الفرق غير المصنفة ، ويتطلب الوصول إلى وضع المبارزات الفردية الكامل اشتراك Steam Pass، المتاح للشراء داخل اللعبة.

وتشير صفحة المتجر إلى أن السعر لن يتغير خلال فترة وصول اللعبة إلى مرحلة الوصول المبكر (وهي فترة من المتوقع أن تستمر ستة أشهر على الأقل)، كما لا يتوقع المطورون زيادة السعر عند انتهاء مرحلة الوصول المبكر.

تتيح النسخة الأصلية، التي صدرت قبل 12 عامًا، على الويب للاعبين إجراء ثلاثة تخمينات يومية مجانية، ولكن للعب المزيد، يتعين عليك دفع اشتراك يبدأ من 2.50 دولار شهريًا ، ويتوفر وصول غير محدود لتطبيقات الهاتف المحمول ضمن باقة Pro Unlimited بقيمة 3 دولارات شهريًا.

على الرغم من وجود إمكانية اللعب المشترك بين Steam وإصدارات متصفح الهاتف المحمول، إلا أن باقات GeoGuessr الحالية لا تشمل الوصول الكامل إلى إصدار Steam.