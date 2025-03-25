شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف ميزة التعليق الصوتي بالذكاء الاصطناعي لـ Google Vids والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل تطبيق إنشاء الفيديو Google Vids ، على تحديث جديد بإضافة ميزة التعليق الصوتي بالذكاء الاصطناعي، ويعد تطبيق جوجل فيدز بمثابة أداة تمكنك من إنشاء الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي (AI) التابعة للشركة.

جوجل فيدز يُضيف ميزة جديدة بالذكاء الاصطناعي

وتُضيف جوجل ميزة جديدة لهذا التطبيق، والتي تتضمن ميزة التعليقات الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى ميزة "ساعدني في الإنشاء"، وبهذه الميزة، تُضيف الأداة تلقائيًا التعليقات الصوتية لكل مشهد تُنشئه.

وسيتمكن المستخدمون من التحكم الدقيق في التعليقات الصوتية، ويمكنهم الاختيار من بين مجموعة واسعة من الخيارات، أو إيقافها تمامًا.

وقد اطلقت جوجل هذه المنصة لأول مرة في نوفمبر 2024، وقد أتاحت الأداة للمستخدمين إنشاء مسودة أولى قابلة للتحرير بالكامل لفيديو بناءً على مُطالبة نصية ومستند من جوجل درايف.

وتعمل المنصة بواسطة جيميني، على الرغم من أن الشركة لم تُفصح عن نموذج الذكاء الاصطناعي المُستخدم، وبناءً على المُطالبة والوثيقة، يُنشئ جيميني مشاهد كاملة مع وسائط جاهزة، ونص، ونص، وموسيقى خلفية، و بمجرد إنشائها، يمكن للمستخدم التحكم في المسودة وإجراء أي تغييرات عليها، ومع أن الأداة كانت قوية بالفعل، إلا أن جوجل تُضيف الآن إمكانية إضافة التعليقات الصوتية إلى المشاهد تلقائيًا.

وتتم إضافة التعليقات الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى ميزة "ساعدني في الإنشاء" في Vids. وبينما يمكن للأداة اقتراح تعليقات صوتية بناءً على الطلب، كما يمكن للمستخدمين أيضًا تولي الأمر وإضافة صوت الذكاء الاصطناعي المخصص الذي يتوافق مع المحتوى.

وتقول جوجل إن أصوات الذكاء الاصطناعي متوفرة بمجموعة متنوعة من النغمات والدرجات.