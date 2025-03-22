شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطور ميزة إعادة الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والدردشة الصوتية والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير حديث عن أن تطبيق واتساب لنظام أندرويد يعمل على ميزتين جديدتين للذكاء الاصطناعي، قد تُقدمان طرقًا جديدة للتفاعل مع التطبيق، وتشمل ميزة إعادة الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تُمكّن من تحويل الرسائل المكتوبة إلى أنماط مختلفة.

ويُقال أيضًا إن هذه الميزة تُراجع رسائل المستخدمين قبل إرسالها، وقد تُطور المنصة أيضًا ميزة دردشة صوتية مباشرة ثنائية الاتجاه لمنصة ميتا للذكاء الاصطناعي، مما يُتيح للمستخدمين تجربة تفاعلية بدون استخدام اليدين مع روبوت الدردشة.

ووفقًا لتقرير صادر عن موقع Android Authority ، قد تستعد منصة التراسل لإطلاق ميزة إعادة كتابة النصوص المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقد كشف الموقع عن الميزة الجديدة أثناء تفكيك حزمة تطبيقات أندرويد (APK) للتطبيق.

وورد أنها ظهرت في سلاسل شفرة واتساب لنظام أندرويد الإصدار الجديد ، ونظرًا لعدم ظهورها، فلن يتمكن المستخدمون من تجربتها حاليًا.

يُقال إن ميزة إعادة الكتابة بالذكاء الاصطناعي متاحة كزر إجراء عائم (FAB) مع أيقونة قلم رصاص فوق زر الإرسال مباشرةً.

ويظهر هذا الزر كما يُقال فقط بعد كتابة المستخدم شيئًا ما في مربع النص، سواءً في الدردشات أو المجموعات، بعد كتابة بضع كلمات يُمكن للمستخدمين الضغط على أيقونة القلم للوصول إلى محرر نصوص، حيث يُمكنهم تطبيق أحد خيارات إعادة كتابة النصوص العديدة.

ووفقا للتقرير، تشمل خيارات إعادة الصياغة التي توفرها الميزة: الفكاهة، والتدقيق اللغوي، والتورية، وإعادة الصياغة، والسخرية، والإيجاز، والإثارة، والدعم.

ومن بين هذه الخيارات، يُقال إن خيار التدقيق اللغوي يُصحح الأخطاء الإملائية والنحوية في الرسالة، بينما يُغير الباقي نبرة النص.

على صعيدٍ منفصل، زعمت منصة تتبع ميزات واتساب WABetaInfo، في منشورٍ لها أن تطبيق المراسلة الفورية يعمل على تحسين جديد لـ Meta AI حاليًا، يُمكن للمستخدمين التفاعل مع روبوت المحادثة لإجراء محادثات نصية.

وطرح الاستفسارات، والبحث عن معلومات من الويب، وإنشاء صور، وحتى مشاركة الرسائل الصوتية، مع ذلك، لا يُمكن إجراء محادثة صوتية ثنائية الاتجاه مع الذكاء الاصطناعي.