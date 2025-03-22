تكنولوجيا: Huawei Pura X يصل بمعالج Kirin 9020 القوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي رسميًا عن هاتف Pura X بالأمس، لكن دون الكشف عن المعالج المستخدم. ورغم أن الشركة لا تعلّق عادة على تفاصيل الشرائح، إلا أن التجارب العملية للجهاز بعد الإطلاق أكدت أنه يعمل بمعالج Kirin 9020.

تم تطوير معالج Kirin 9020 بواسطة HiSilicon، القسم المسؤول عن الشرائح في هواوي، وظهر لأول مرة في نوفمبر 2024 مع سلسلة Huawei Mate 70.

وتكشف تطبيقات معلومات الأجهزة عن وحدة معالجة مركزية بـ 12 نواة، لكن هذا يعود إلى تقنية Hyper-Threading، حيث يحتوي المعالج فعليًا على 8 أنوية.

يتكوّن المعالج من نواة Taishan كبيرة بسرعة 2.5 جيجاهرتز، وثلاث نوى Taishan متوسطة بسرعة 2.15 جيجاهرتز، وأربع نوى Cortex-A510 بسرعة 1.53 جيجاهرتز.

وعلى الرغم من أن النواة الكبرى تعتمد على تصميم Taishan الداخلي من هواوي، فإن النوى الصغيرة الأربع تستند إلى معمارية ARM، التي حصلت عليها الشركة قبل إضافتها إلى قائمة الكيانات المحظورة.

أما وحدة معالجة الرسوميات (GPU) في Kirin 9020، فهي Mali-G920، والتي طورتها هواوي داخليًا أيضًا. تعمل بسرعة تصل إلى 840 ميجاهرتز، لكن لا تتوفر معلومات مفصلة حول بنيتها الهندسية أو عدد وحدات المعالجة.

ورغم أن أداء وحدة المعالجة المركزية (CPU) يقترب من معالجات كوالكوم الرائدة، إلا أن وحدة الرسوميات لا تزال في الفئة المتوسطة.

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