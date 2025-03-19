تكنولوجيا: أوبو تعلن رسميًا عن هاتفي A5 و A5 Energy Edition

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أوبو رسميًا عن هاتفي Oppo A5 وOppo A5 Energy Edition، لينضما إلى سلسلة A5 التي بدأت بإطلاق A5 Pro في الصين أواخر 2024.

يعمل Oppo A5 بمعالج Snapdragon 1، ويأتي بشاشة AMOLED بدقة +HD وتردد 120 هرتز. يتميز الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط. كما أنه مقاوم للماء والغبار بمعيار IP69، ويدعم NFC بزاوية 360 درجة.

يعمل الهاتف بواجهة ColorOS 15 المستندة إلى اندرويد 15، ويزن 185 جرامًا بسُمك 7.65 ملم فقط. يتوفر بثلاثة ألوان: الأسود، والوردي، والأزرق.

أما الأسعار، فهي 1299 يوان (180 دولارًا) لنسخة 8/128 جيجابايت، و1499 يوان (210 دولارات) لنسخة 8/256 جيجابايت، و1799 يوان (250 دولارًا) لنسخة 12/256 جيجابايت، و1999 يوان (275 دولارًا) لنسخة 12/512 جيجابايت.

أما هاتف Oppo A5 Energy Edition، فهو يُعرف في بعض الأسواق باسم Oppo A5 Pro، لكنه يأتي بلون مختلف ومواصفات قريبة. يعمل بمعالج Dimensity 6300، ويضم شاشة LCD مقاس 6.67 بوصة بدقة +HD، مع كاميرا خلفية مزدوجة تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وآخر 2 ميجابكسل.

بطاريته أقل من الإصدار العادي بسعة 5800 مللي أمبير لكنها تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط. يحتفظ الهاتف بمعيار مقاومة الماء والغبار IP69، ويدعم NFC بزاوية 360 درجة، ويوفر متانة عسكرية مماثلة للنسخة الأساسية.

يتوفر بثلاثة ألوان: الأسود، والأخضر، والوردي. أسعار الهاتف تبدأ من 1199 يوان (165 دولارًا) لنسخة 8/256 جيجابايت، و1399 يوان (195 دولارًا) لنسخة 12/256 جيجابايت، و1599 يوان (220 دولارًا) لنسخة 12/512 جيجابايت.

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