شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حقيقة العثور على أجسام غامضة كتلتها تعادل حوالى 13 ضعف كتلة المشترى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف علماء الفلك أجسامًا غامضة ذات كتلة كوكبية تتجول بحرية في التجمعات النجمية ، مما يثير تساؤلات جديدة حول أصولها وكيفية تشكلها، وقد تم تحديد هذه الأجسام، التى تعادل كتلتها حوالي 13 ضعف كتلة كوكب المشتري، بأعداد كبيرة في مناطق مثل تجمع المثلث في كوكبة الجبار.

تحدٍ للنظريات التقليدية حول نشأة الكواكب

وقد أدى هذا الاكتشاف إلى إعادة النظر في النظريات الحالية حول تكوين الكواكب والنجوم و تفسير خصائصها الفريدة.

إعادة تقييم نظرية الكواكب الطليقة

كانت الفرضيات السابقة تفترض أن هذه الأجسام الكوكبية الحرة كانت في الأصل كواكب تم طردها من أنظمتها النجمية بسبب التفاعلات الجاذبية، ولكن اكتشاف الأجسام الثنائية JuMBOs يدحض هذه الفرضية، حيث إن فرصة طرد كوكبين معًا دون أن ينفصل الزوج تكاد تكون معدومة كما أن النظريات التي تفسرها على أنها أقزام بنية قد تم التشكيك فيها،

آلية تكوين جديدة وفقًا للمحاكاة الفلكية

كشفت محاكاة هيدروديناميكية عالية الدقة أجراها فريق البحث أن الاصطدامات بين الأقراص النجمية بسرعات عالية قد تؤدي إلى تكوين جسور مدية من الغاز والغبار، والتي تنهار لاحقًا إلى خيوط تتجزأ وتشكل كائنات ذات كتلة كوكبية.

آفاق جديدة في علم الفلك

يفتح هذا الاكتشاف الباب أمام إعادة النظر في كيفية تشكل الأجرام السماوية، حيث يشير إلى وجود مسار تكوين جديد يختلف عن الأساليب التقليدية المعروفة للكواكب والنجوم.

ومع تطور التكنولوجيا الفلكية، قد تتمكن الأبحاث المستقبلية من التحقق من هذه الفرضية، مما سيسهم في فهم أعمق لتطور المجرات والتجمعات النجمية.