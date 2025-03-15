شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية حظر المكالمات المزعجة على أندرويد فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

تثير المكالمات المزعجة ضيق العديد من المستخدمين، و غالبًا ما تُعيق المكالمات التسويقية والترويجية الأنشطة اليومية، بل وتؤدي أحيانًا إلى عمليات احتيال.

وقد تأتي هذه المكالمات غير المرغوب فيها من مُسوّقين هاتفيين، أو مُتصلين آليين، أو مُحتالين ، ولا يُمكن تجاهلها أو إبقاء هاتفك صامتًا لفترة أطول، كما لا يُمكنك تفعيل وضع "عدم الإزعاج" لفترة أطول، فقد تُفوّت مكالمات مهمة من شركات التوصيل أو غيرها.



و لكيفية حظر المكالمات غير المرغوب فيها على هواتف Android، اتبع الخطوات التالية:

1.سجل في سجل عدم الاتصال الوطني

من أسهل الطرق لحظر المكالمات المزعجة تسجيل رقمك في السجل الوطني لتفضيلات العملاء (NCPR)، المعروف سابقًا باسم السجل الوطني لعدم الاتصال (NDNC) ، تتيح هذه الخدمة للمستخدمين إلغاء الاشتراك في تلقي مكالمات التسويق عبر الهاتف.



لتفعيل خدمة عدم الإزعاج:

* افتح تطبيق الرسائل القصيرة واكتب "START" وأرسلها إلى 1909.

* ستتلقى قائمة بالفئات، مثل الخدمات المصرفية والضيافة وما إلى ذلك، ولكل منها رمز فريد.

* قم بالرد بالرمز المقابل لفئة المكالمات التي ترغب في حظرها.

* بعد المعالجة، سوف تتلقى رسالة تأكيد، وسيتم تفعيل خدمة عدم الإزعاج خلال 24 ساعة.

* تعمل هذه الخدمة بشكل فعال على حظر المكالمات التجارية غير المرغوب فيها من أطراف ثالثة دون التأثير على التنبيهات الأساسية من البنوك أو مقدمي الخدمة.

حظر مكالمات البريد العشوائي يدويًا

يمكنك أيضًا حظر أرقام فردية يدويًا على هاتف أندرويد:

* افتح تطبيق الهاتف وانتقل إلى سجل المكالمات.

* اضغط مع الاستمرار على جهة الاتصال غير المرغوب فيها، ثم حدد "حظر" أو "إبلاغ".

* تعتبر هذه الطريقة مفيدة ولكن يمكن أن تكون محدودة، حيث يقوم المتصلون غير المرغوب فيهم بتغيير الأرقام بشكل متكرر.

تصفية المكالمات غير المعروفة

توفر أجهزة Android أيضًا ميزة لتصفية المكالمات غير المعروفة أو المشتبه بها تلقائيًا:

* افتح تطبيق الهاتف.

* اضغط على أيقونة النقاط الثلاث (القائمة) وانتقل إلى الإعدادات.

* حدد "معرف المتصل والبريد العشوائي" ثم قم بتشغيل "تصفية مكالمات البريد العشوائي" و"عرض معرف المتصل والبريد العشوائي".

* تساعد هذه الميزة على إسكات المكالمات الواردة من أرقام غير موجودة في جهات الاتصال لديك، مما يقلل من الانقطاعات الناجمة عن البريد العشوائي المحتمل.