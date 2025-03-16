شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تدرس اعتماد نظام تبريد سائل فى iPhone 17 Pro والان مع تفاصيل الخبر

تتزايد التسريبات حول سلسلة آيفون 17 المرتقبة، مع تركيز خاص على الطراز آيفون 17 برو، الذي قد يشهد إضافة ميزة جديدة تتعلق بإدارة الحرارة، فبعدما أصبحت شاشات ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز متاحة لجميع الطرازات، يبدو أن آبل تبحث عن تحسينات إضافية تميز إصدارات Pro.

وبحسب التقارير، تدرس الشركة اعتماد نظام تبريد سائل في طرازاتها الأعلى، وهو ما قد يكون مؤشرًا على نيتها تعزيز أداء الهاتف بشكل غير مسبوق، ومن المتوقع أن يعمل معالج A19 Pro على تقديم قفزة كبيرة في الأداء، لكن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الحرارة، وهو ما يفسر توجه آبل نحو أنظمة تبريد أكثر كفاءة.

وتستخدم أنظمة التبريد السائل عادةً في الأجهزة ذات الأداء العالي، مثل بطاقات الرسوميات والمعالجات المتقدمة، حيث تعتمد هذه التقنية على نقل الحرارة عبر سوائل خاصة تساعد في التبريد.

حتى الآن، لم تتضح آلية التنفيذ التي قد تعتمدها آبل في هواتفها، لكن بعض التقارير تشير إلى إمكانية استخدام غرفة تبخير مماثلة لتلك التي توفرها بعض الشركات المنافسة، مما يساعد على توزيع الحرارة بكفاءة أعلى.

في حال قررت آبل اعتماد هذه التقنية، فمن المتوقع أن تنعكس التكلفة الإضافية على سعر هواتف iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max، وتأتي هذه التوقعات بعد إعلان الشركة عن طراز iPhone 16E، الذي حلّ محل سلسلة SE بسعر ابتدائي أعلى، ما قد يكون إشارة إلى توجه الشركة نحو مستويات سعرية جديدة.