شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتيح قريبًا للمستخدمين التحكم فى الكاميرا أثناء مكالمات الفيديو: ماذا يعنى ذلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعمل واتساب على تطوير ميزة جديدة تعزز خصوصية المستخدم أثناء استقبال مكالمات الفيديو، حيث ستمنح هذه الخاصية خيارات أوسع للمستخدمين عند الرد على المكالمات المرئية عبر التطبيق الشهير، من المتوقع أن تكون هذه الميزة بمثابة نقلة نوعية، خصوصًا لأولئك الذين لا يشعرون بالراحة أمام الكاميرا أو يصابون بالتوتر عند تلقي مكالمات فيديو مفاجئة على هواتفهم الذكية.

حاليًا، يتم تشغيل الكاميرا الأمامية للهاتف تلقائيًا عند ورود إشعار بمكالمة فيديو على واتساب، ولا يمكن للمستخدم قبول المكالمة مع تعطيل الكاميرا مسبقًا، إذ يتعين عليه قبولها أولًا ثم إيقاف الكاميرا يدويًا من داخل الإعدادات.

هذا الوضع قد يكون مزعجًا للبعض، خاصة عند تلقي مكالمات غير مرغوب فيها أو مفاجئة.

وفقًا لموقع Android Authority، فإن واتساب يختبر ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إيقاف تشغيل الكاميرا قبل الرد على المكالمة، حيث تم رصد هذه الميزة خلال تحديث APK التجريبي للإصدار 2.25.7.3 من التطبيق على أندرويد.

والميزة الجديدة لم تُطرح بعد للمستخدمين، ولكن المصدر أوضح أنه تمكن من تفعيلها أثناء اختبار التطبيق. وتتيح هذه الخاصية خيارًا جديدًا يسمى "إيقاف تشغيل الفيديو"، حيث يمكن للمستخدم تعطيل الكاميرا قبل بدء المكالمة، ما يعني أن المكالمة ستُقبل بوضع الصوت فقط.

وعند تعطيل الكاميرا، سيظهر للمستخدم إشعار "قبول بدون فيديو"، مما يضمن إمكانية الرد على المكالمة دون الظهور أمام الطرف الآخر.

كما يشير التقرير إلى أن المستخدمين سيكون لديهم خيار "تشغيل الفيديو" أثناء المكالمة، إذا قرروا تشغيل الكاميرا لاحقًا.

من المتوقع أن تمثل هذه الميزة تحديثًا أمنيًا مهمًا، خاصة مع تزايد عمليات "الابتزاز الجنسي" والاحتيال الإلكتروني، حيث يستغل المحتالون ميزة مكالمات الفيديو للإيقاع بالضحايا وابتزازهم ماليًا.

في وقت سابق، وقع العديد من المستخدمين ضحية لعمليات احتيال عبر واتساب، حيث تم استدراجهم لمكالمات فيديو تتضمن محتوى غير لائق، ليتم التقاط لقطات شاشة لوجوههم وتهديدهم بها لابتزازهم ماليًا.