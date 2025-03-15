شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية حذف رسائل البريد الإلكترونى المتراكمة بصندوق الـ Gmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه مستخدمي Gmail أزمة بسبب اتلاء صندوق البريد مع كثرة الرسائل الترويجية، والنشرات الإخبارية، وإيصالات آخر المعاملات، حيث تتراكم رسائل البريد الإلكتروني في صناديق البريد.



وبالنسبة لمستخدمى Gmail، قد يؤدي هذا إلى استهلاك مساحة التخزين المجانية البالغة 15 جيجابايت التي توفرها جوجل، والمشتركة عبر Gmail وGoogle Drive وGoogle Photos.

مع أن جوجل تقدم خططًا لشراء مساحة تخزين إضافية، إلا أنها قد لا تكفي، وقد تمتلئ برسائل جديدة، لذا، لحل هذه المشكلة، عليك تنظيف صندوق بريدك،ولكن كيف يمكنك تنظيف رسائل البريد الإلكتروني دفعةً واحدة، في حين أن حذف كل رسالة يدويًا قد يستغرق ساعات.

إليك بعض النصائح لمساعدتك في تنظيف مساحة تخزين Gmail عن طريق حذف رسائل البريد الإلكتروني دفعةً واحدة على النحو التالي:

1. افتح Gmail فى متصفح الإنترنت وانقر على "البريد الوارد".

2. في شريط البحث، اكتب "إلغاء الاشتراك" واضغط على Enter.

3. سيظهر لك هذا جميع رسائل البريد الإلكتروني التسويقية التي تحتوي على خيار إلغاء الاشتراك، يُذكر أن الشركات مُلزمة قانونًا بتوفير خيار إلغاء الاشتراك.

4. لحذف جميع هذه الرسائل معًا، انقر على مربع الاختيار الصغير في الزاوية العلوية اليسرى، أعلى قائمة الرسائل مباشرةً وعلى يسار زر التحديث، سيؤدي هذا إلى تحديد جميع رسائل البريد الإلكتروني الظاهرة في الصفحة الأولى.

5. يمكنك أيضًا النقر على "تحديد الكل"و سيظهر إشعار أزرق يفيد "تحديد جميع المحادثات التي تُطابق هذا البحث".

6. بعد تحديد جميع رسائل البريد الإلكتروني، انقر على أيقونة سلة المهملات في أعلى الشاشة، سيؤدي هذا إلى نقل جميع رسائل البريد الإلكتروني المحددة إلى مجلد "سلة المهملات".

7. إذا كنت ترغب في حذف رسائل البريد الإلكتروني من علامات تبويب أخرى مثل "العروض الترويجية" أو "التواصل الاجتماعي"، فانتقل إلى علامات التبويب هذه وكرر العملية.

8. يمكنك أيضًا حذف رسائل البريد الإلكتروني من مُرسِل مُحدد أو ضمن فترة زمنية مُحددة. للقيام بذلك سجّل دخولك إلى Gmail واكتب استعلام بحث في شريط البحث.