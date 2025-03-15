شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فرضية جديدة تكشف الكثير من الحقائق حول المادة المظلمة فى مركز مجرة درب التبانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت الأنشطة غير العادية في مركز مجرة درب التبانة تساؤلات جديدة حول طبيعة المادة المظلمة، مما قد يشير إلى نوع غير متوقع من هذه المادة الغامضة.

ووفقًا لدراسة حديثة، قد تكون المادة المظلمة خفيفة الوزن وقادرة على التلاشي الذاتي، مما يؤدي إلى تفاعلات غير مرئية تؤثر على كيمياء الكون بطرق لم تُلاحظ من قبل.

فرضية جديدة حول المادة المظلمة

نشرت دراسة في مجلة Physical Review Letters بقيادة الباحث شيام بالاچي، زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في كلية كينجز بلندن، تشير إلى أن المادة المظلمة التي تمتلك كتلة أقل من البروتون قد تكون مسؤولة عن مستويات التأين المرتفعة في المنطقة الجزيئية المركزية (CMZ) لمجرة درب التبانة.

وفي حديثه مع Space ، أوضح بالاچي أن هذا النوع من المادة المظلمة يختلف عن النماذج التقليدية التي تعتمد على التفاعل الجاذبي فقط.

المادة المظلمة والتأين

تُشكّل المادة المظلمة حوالي 85% من كتلة الكون، لكنها لا تتفاعل مع الضوء، مما يجعل رصدها أمرًا صعبًا باستخدام الوسائل التقليدية.

ومع ذلك، يقترح الباحثون أن تصادم جزيئات المادة المظلمة يؤدي إلى إنتاج إلكترونات وبوزيترونات، والتي قد تتسبب في تأين الغاز الكثيف في مركز المجرة.

ويؤكد الفريق أن التأين المرصود في CMZ لا يمكن تفسيره فقط بواسطة الأشعة الكونية، مما يجعل المادة المظلمة تفسيرًا بديلًا قويًا.

الملاحظات المستقبلية والتداعيات العلمية

أشار بالاچي إلى أن المشاهدات الفلكية الحالية لا تتعارض مع هذه الفرضية، مما يعزز إمكانية صحتها.

كما أن البعثات الفضائية القادمة، مثل مرصد أشعة غاما COSI المتوقع إطلاقه في عام 2027، قد توفر أدلة إضافية لدعم هذه النظرية.

إذا تأكدت هذه الفرضية، فقد يكون ذلك بمثابة نقلة نوعية في دراسة المادة المظلمة، حيث لن يقتصر البحث على تأثيرها الجاذبي فقط، بل سيمتد إلى تأثيراتها الكيميائية داخل المجرات، مما قد يساعد في حل أحد أكبر ألغاز الكون.