تكنولوجيا: تسريب جديد لـ OnePlus 13 Mini يكشف تفاصيل مغايرة عن مواصفات الكاميرا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير أحدث التسريبات إلى أن سلسلة OnePlus 13 قد تحصل على عضو جديد قريبًا، يُتوقع أن يُطلق عليه اسم OnePlus 13 Mini أو OnePlus 13T. في حين أن السلسلة تتضمن حاليًا هاتفي OnePlus 13 و OnePlus 13R، فإن التقارير تشير إلى أن الإصدار الجديد قد يتم الكشف عنه في مارس.

في الشهر الماضي، زعم مسرّب الأخبار الشهير Digital Chat Station أن OnePlus 13 Mini سيأتي بإعداد كاميرا ثلاثية. ولكن في تناقض مع تصريحاته السابقة، عاد نفس المسرّب ليؤكد أن الهاتف سيحمل كاميرتين خلفيتين فقط.

وفقًا لأحدث المعلومات، سيأتي OnePlus 13 Mini بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب عدسة تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x.

وعلى عكس ذلك، كانت التسريبات السابقة تشير إلى أن الهاتف سيحتوي على كاميرا ثلاثية، تتضمن مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل (Sony IMX906)، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب 3x، بالإضافة إلى عدسة بزاوية واسعة جدًا بدقة 8 ميجابكسل.

مع ذلك، أوضح المصدر نفسه أن مواصفات الكاميرا لم تُحسم بعد، مما يعني أن الأمر لا يزال غير مؤكد حتى تظهر معلومات رسمية أو تسريبات إضافية.

إلى جانب تفاصيل الكاميرا، كشفت التسريبات أيضًا أن OnePlus 13 Mini سيأتي بمعالج Snapdragon 8 Elite، وشاشة LTPO بدقة 1.5K، بالإضافة إلى مستشعر بصري للبصمة.

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