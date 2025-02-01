شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب تتهم "Paragon" الإسرائيلية بالتجسس على مستخدمين في 20 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئول في خدمة الدردشة الشهيرة WhatsApp التابعة لشركة Meta Platforms، إن شركة Paragon Solutions الإسرائيلية للبرمجيات التجسسية استهدفت عشرات المستخدمين، بما في ذلك الصحفيون وأعضاء المجتمع المدني، وقال المسئول إن واتساب أرسلت إلى Paragon خطاب وقف وكف بعد الاختراق، وفي بيان، قالت WhatsApp إن الشركة "ستواصل حماية قدرة الناس على التواصل بشكل خاص"، فيما رفضت Paragon التعليق، بحسب موقع gadgets360 الهندى.

وقال مسئول WhatsApp لرويترز إنه اكتشف محاولة لاختراق ما يقرب من 90 مستخدمًا، ورفض المسؤول تحديد من هو المستهدف على وجه التحديد، لكنه قال إن المستهدفين كانوا موجودين في أكثر من عشرين دولة، بما في ذلك العديد من الأشخاص في أوروبا، وقال إن مستخدمي WhatsApp تم إرسال مستندات إلكترونية ضارة لا تتطلب تفاعل المستخدم لاختراق أهدافهم، وهو ما يسمى بالاختراق بدون نقرة والذي يعتبر خفيًا بشكل خاص.

وقال المسئول إن واتساب عطل منذ ذلك الحين جهود القرصنة وكان يحيل الأهداف إلى مجموعة مراقبة الإنترنت الكندية Citizen Lab، ورفض المسؤول مناقشة كيف حدد أن Paragon كانت مسئولة عن الاختراق، وقال إن جهات إنفاذ القانون وشركاء الصناعة قد تم إبلاغهم، لكنه رفض إعطاء تفاصيل.

ولم يرد مكتب التحقيقات الفيدرالي على الفور على رسالة تطلب التعليق، فيما قال الباحث في Citizen Lab جون سكوت رايلتون إن اكتشاف برنامج التجسس Paragon الذي يستهدف مستخدمي WhatsApp "يُعَد تذكيرًا بأن برامج التجسس المرتزقة تستمر في الانتشار ومع حدوث ذلك، نستمر في رؤية أنماط مألوفة من الاستخدام الإشكالي".

ويبيع تجار برامج التجسس مثل Paragon برامج مراقبة متطورة لعملاء الحكومة وعادة ما يقدمون خدماتهم على أنها ضرورية لمكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي، لكن مثل هذه أدوات التجسس تم اكتشافها مرارًا وتكرارًا على هواتف الصحفيين والناشطين والسياسيين المعارضين وما لا يقل عن 50 مسؤولًا أمريكيًا، مما أثار مخاوف بشأن الانتشار غير المنضبط للتكنولوجيا.

وحاولت شركة Paragon - التي ورد أنها استحوذت عليها مجموعة الاستثمار AE Industrial Partners ومقرها فلوريدا الشهر الماضي - أن تضع نفسها علنًا كواحدة من اللاعبين الأكثر مسؤولية في الصناعة، ويعلن موقعها على الإنترنت عن "أدوات وفرق ورؤى أخلاقية لتعطيل التهديدات المستعصية"، وتقول التقارير الإعلامية التي نقلت عن أشخاص مطلعين على الشركة إن Paragon تبيع فقط للحكومات في البلدان الديمقراطية المستقرة.

قالت ناتاليا كرابيفا، المستشارة القانونية التقنية الكبيرة في مجموعة المناصرة Access Now، إن Paragon تتمتع بسمعة كونها شركة تجسس أفضل، "لكن الكشوفات الأخيرة لـ WhatsApp تشير إلى خلاف ذلك"، "هذه ليست مجرد مسألة بعض التفاح الفاسد - هذه الأنواع من الانتهاكات (هي) سمة من سمات صناعة برامج التجسس التجارية".