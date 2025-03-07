شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث "الجيل الجديد" لـ لعبة GTA V يصل أخيرًا إلى الحاسوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة روكستار جيمز تحديثًا مجانيًا للعبة Grand Theft Auto V على الحاسوب في 4 مارس 2025، يجلب معه ميزات كانت متوفرة سابقًا فقط على أجهزة الجيل الجديد مثل PS5 وXbox Series X/S، و يشمل التحديث تحسينات تقنية متعددة، بما في ذلك دعم تقنية تتبع الأشعة، وتحسينات في الأداء، وإضافة محتوى جديد في وضع اللعب الجماعي GTA Online، بالإضافة إلى إطلاق خدمة الاشتراك GTA+ على الحاسوب.

أبرز ميزات التحديث: • تحسينات تقنية:

• دعم تقنية تتبع الأشعة لتحسين الإضاءة والظلال والانعكاسات.

• تقليل أوقات التحميل بفضل دعم تقنية DirectStorage.

• تحسينات في الأداء مع دعم تقنيات AMD FSR 1 & FSR 3 وNVIDIA DLSS 3.

• دعم وحدة تحكم DualSense لتجربة لعب أكثر تفاعلية.

• تحسين جودة الصوت مع دعم تقنية Dolby Atmos.

• محتوى جديد في GTA Online:

• إضافة سيارات جديدة عالية الأداء مثل Coil Cyclone II وPegassi Weaponised Ignus وImponte Arbiter GT وKarin S95 وPfister Astron Custom.

• إتاحة الوصول إلى Hao’s Special Works (HSW) لترقية السيارات.

• تحدي تصوير الحياة البرية الذي يكافئ اللاعبين على التقاط صور للحيوانات داخل اللعبة.

• إطلاق خدمة الاشتراك GTA+ التي توفر مكافآت شهرية ومزايا حصرية وأموال داخل اللعبة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاعبين الجدد الاستفادة من 4,000,000 GTA$ باستخدام Career Builder لبدء تجربتهم في اللعبة بقوة.

