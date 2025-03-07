الامارات | «مقتنيات دبي».. أمسيات تحتفي بالفن والإبداع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الأسبوع المقبل فعاليات أمسيات مقتنيات دبي، وهي سلسلة من الفعاليات العامة المجانية، التي تمتد على مدار أسبوع كامل، تحتفي بالفن وتستكشفه في مختلف أنحاء دبي. تنظم هذه الفعاليات مقتنيات دبي، أول مجموعة مؤسسية مخصصة للفن الحديث والمعاصر في المدينة، وذلك من 10 إلى 16 مارس في 10 مواقع مختلفة عبر دبي.

وفي نسختها السنوية الثالثة، تقدم أمسيات مقتنيات دبي مجموعة متنوعة من الفعاليات، تشمل زيارات إلى استوديوهات فنانين إماراتيين بارزين، ومحادثات جماعية، وورش عمل مخصصة للأطفال، إضافة إلى فرصة مميزة للقاء الرعاة الذين تسهم مجموعاتهم الفنية النادرة والخاصة في إثراء مقتنيات دبي.

وأُطلقت مقتنيات دبي عام 2021 بمبادرة من هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، وتُقام تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتدار بالشراكة مع مجموعة آرت دبي، وفق نموذج فريد ومبتكر يجمع الأعمال الفنية من المجموعات الخاصة في دبي والمنطقة الأوسع، وذلك من خلال عملية اختيار مستقلة يشرف عليها لجنة من الخبراء.

وتم إنشاء المجموعة بالشراكة مع الرعاة الذين يدعمون المبادرة من خلال نظام إقراض مبتكر، يتيح لهم إقراض أعمالهم الفنية مع الاحتفاظ بملكيتها القانونية، وتُعرض هذه الأعمال عبر المعارض والعروض المؤقتة، كما يمكن للجمهور استكشافها في أي وقت من خلال المتحف الرقمي للمبادرة على موقع dubaicollection.ae الإلكتروني، الذي يوفر معلومات وأبحاثاً شاملة حول الأعمال الفنية والفنانين والرعاة المشاركين في المقتنيات.

ثقافة مستدامة

وقالت رئيسة اللجنة التنظيمية في مقتنيات دبي والمدير التنفيذي لقطاع الثقافة والتراث في هيئة دبي للثقافة والفنون، منى فيصل القرق: «تلتزم مقتنيات دبي بترسيخ ثقافة مستدامة لجمع الأعمال الفنية ودعم الفنانين، من خلال توفير مصادر للإلهام والتعليم لسكان دبي وزوارها، وتعكس هذه المقتنيات التزام دبي الراسخ بأن تكون وجهة ثقافية عالمية ومركزاً للمواهب والإبداع، حيث تجسد قيم الانفتاح والتنوع والترابط التي تشكل جوهر روح دبي والإمارات»، وأضافت: «يجسد أسبوعنا المميز، أمسيات مقتنيات دبي، التزامنا ببناء مجتمع من رعاة الفنون الشغوفين، وتعزيز الحوار النقدي حول التراث الثقافي والحاضر الفني في المنطقة، كما يعكس هذا الحدث السرد المتعدد الثقافات الذي يميز دبي، ويعزز مكانتها كمركز إبداعي عالمي».

زيارة حصرية

الجولة التي تمتد لسبعة أيام في دبي متاحة للجمهور، وتتضمن زيارة حصرية لاستوديو الفنان الإماراتي البارز محمد كاظم، إضافة إلى جولة في مقتنيات أ.ر.م. القابضة الفنية، إحدى أكثر مجموعات الشركات ابتكاراً في الإمارات، كما تشمل الفعاليات زيارة إلى منزل الرعاة زينة خير ومجد سليمان للاطلاع على مجموعتهما الفنية الخاصة، التي تعود إلى سبعينات القرن الـ20، وسيتم تنظيم ورشة عمل للأطفال بقيادة الفنان زياد النجار من مقتنيات دبي، إلى جانب ورشة عمل تفاعلية يستضيفها الفنان التعبيري أحمد معلا.

«أمسيات مقتنيات دبي»

وأضافت المديرة التنفيذية لمعرض آرت دبي، بينيديتا غيون: «تضم مقتنيات دبي حالياً أكثر من 1000 قطعة فنية، ومن خلال الحدث السنوي الرائد للمجموعة، (أمسيات مقتنيات دبي)، يُتاح للزوار فرصة فريدة لاستكشاف مجموعة مختارة من الأعمال الفنية في فعاليات خاصة تمتد طوال الأسبوع»، وأضافت: «على مدار الأيام السبعة، سيحظى الضيوف بفرصة لقاء فنانين مقيمين في دبي، يتم عرض أعمالهم ضمن المقتنيات، والتواصل مع رعاتنا الكرام، ونحن ملتزمون ببناء مجتمع متذوق للفن، وستجمع سلسلة المحادثات وورش العمل والمناظرات، إضافة إلى مشاهدة المقتنيات، بين عشاق الفن وجامعي الأعمال الفنية والفنانين وأمناء المتاحف والرعاة، في رحلة لاستكشاف قصص المقتنيات».

51 جنسية فنية

تمثل مقتنيات دبي حالياً 51 جنسية فنية، بما في ذلك 99 فنانة، وتضم المجموعة 22 فناناً إماراتياً بارزاً وناشئاً، مثل حسن شريف وعبدالقادر الريس ومحمد أحمد إبراهيم، وشيخة المزروع ومحمد كاظم وسارة المهيري، وباعتبارها مجموعة دولية بلا حدود جغرافية، فإن 20% فقط من الأعمال موجودة خارج دبي، ما يعكس الطابع العالمي لمدينة دبي وهويتها كمركز ثقافي عالمي.