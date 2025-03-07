الامارات | «دبي الدولي للكتابة».. إصدارات في الحياة العضوية وترشيد استهلاك الطاقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن سلسلة الكتب العلمية، التي يصدرها برنامج دبي الدولي للكتابة التابع لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أطلق البرنامج ضمن مخرجات ورشة الترجمة مجموعة جديدة من الإصدارات العلمية بالنسخ العربية، التي أعدها الفريق العلمي في دار نشر «ماكاو غروب».

وتضمّنت المجموعة كتاب «الطريق إلى حياة عضوية» الذي ترجمته إلى العربية مريم محمود سعد، ويتناول أضرار الاستخدام المتزايد لمبيدات الآفات والأسمدة الكيميائية على الصحة العامة والبيئة، ما أدى إلى تطوير مفهوم «الزراعة العضوية» الذي برز بقوة في السبعينات، والذي يشجع على اعتماد أسلوب حياة طبيعي عبر استخدام المنتجات العضوية، التي تسهم في تقليل الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون، حيث تتطلب الزراعة العضوية طاقة أقل من الزراعة التقليدية، وتساعد في الحفاظ على المادة العضوية في التربة، وتعزز دورة العناصر الغذائية، وتقلل من تآكل التربة والجريان السطحي.

أمَّا الكتاب الثاني فهو «الطقس المتطرف» الذي نقله إلى العربية معاذ عيون، ويتناول التغيُّر المناخي والكوارث الطبيعية، مثل موجات الحر والجفاف والفيضانات والزلازل والأعاصير، والارتباط الوثيق بين الاحتباس الحراري والأحداث المناخية المتطرفة. حيث أصبحت الكوارث الطبيعية التي كانت تحدث كل 100 عام تحدث الآن بشكل متكرر وأكثر شدة، ما يزيد من الأضرار والتدمير الناتج عنها ويؤدي إلى جفاف التربة والنباتات ونقص المياه.

ويحمل الكتاب الثالث عنوان «ترشيد استهلاك الطاقة»، ويُسلط الضوء على مصادر الطاقة غير المتجددة مثل الفحم والنفط، والمصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، والآليات المطلوبة لضمان استدامة الطاقة والحد من الآثار البيئية، وترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الاعتماد على المصادر غير المتجددة، وسُبل الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة التي يمكن أن تُساعد في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والسيطرة على ظاهرة الاحتباس الحراري.