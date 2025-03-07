شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن MacBook Air الجديد بمعالج M4.. أبرز 5 تغييرات عن الإصدار السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل مؤخرًا عن جهاز MacBook Air الجديد المزود بمعالج M4، مقدمةً تحسينات ملحوظة مقارنة بالإصدار السابق المزود بمعالج M3.

فيما يلي أبرز خمسة تغييرات:1. معالج M4 مع خيارات RAM محسّنة



يُعتبر التحديث الأبرز هو تزويد الجهاز بمعالج M4 الجديد، حيث يحتوي هذا المعالج على وحدة معالجة مركزية (CPU) بـ 10 أنوية، ووحدة معالجة رسومات (GPU) بـ 10 أنوية، بالإضافة إلى محرك عصبي (Neural Engine) بـ 16 نواة قادر على معالجة ما يصل إلى 38 تريليون عملية في الثانية.

يُعد هذا تحسنًا كبيرًا مقارنة بمعالج M3، بالإضافة إلى ذلك، تمت زيادة الذاكرة العشوائية (RAM) الأساسية إلى 16 جيجابايت، مع إمكانية الترقية إلى 32 جيجابايت، مقارنة بالحد الأقصى السابق 24 جيجابايت في إصدار M3.

2. عمر بطارية محسن



بفضل كفاءة استهلاك الطاقة لمعالج M4، يُتوقع أن يقدم MacBook Air الجديد عمر بطارية أطول مقارنة بالإصدار السابق، مما يعزز تجربة الاستخدام اليومي دون الحاجة إلى شحن متكرر.

3. دعم محسّن للشاشات الخارجية



في الإصدارات السابقة، كان استخدام شاشتين خارجيتين يتطلب إغلاق غطاء الجهازوالآن، مع MacBook Air المزود بمعالج M4، يمكن للمستخدمين تشغيل شاشتين خارجيتين مع بقاء الغطاء مفتوحًا، مما يوفر تجربة عمل أكثر مرونة.

4. كاميرا محسّنة بدقة 12 ميجابكسل وتقنية Center Stage



تم ترقية الكاميرا الأمامية إلى دقة 12 ميجابكسل مع دعم تقنية Center Stage، التي تضمن بقاء المستخدم في مركز الإطار أثناء مكالمات الفيديو، بالإضافة إلى ذلك، تم تحسين وضوح الصوت في المكالمات الصوتية والمرئية.

5. لون أزرق سماوي جديد



أضافت أبل خيار لون جديد يُسمى “الأزرق السماوي” إلى تشكيلة ألوان MacBook Air، مما يمنح المستخدمين مزيدًا من الخيارات للتعبير عن أسلوبهم الشخصي.