تكنولوجيا: شائعات حول هاتف Nothing Phone (3a) بشاشة 6.8 بوصة وكاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تطلق شركة Nothing هذا العام أول هواتفها الرائدة بشكل حقيقي، وهو Nothing Phone (3)، إلى جانب إصدارين من الهواتف المتوسطة هما (3a) و (3a) Plus.

تم الإبلاغ سابقًا عن Nothing Phone (3a) على أنه مزود بمعالج Snapdragon 7s Gen 3. ومن اللافت للنظر أن هذا الهاتف سيستخدم شريحة كوالكوم بدلاً من شريحة MediaTek كما كان الحال في (2a) Nothing استخدم Dimensity 7200 Pro.

ووفقًا للمسرب Gadget Bits، سيأتي الهاتف (برقم الطراز A059) مع Nothing OS 3.1 المبني على Android 15، بالإضافة إلى الأضواء المميزة Glyph التي تشتهر بها هواتف Nothing.

سيكون الهاتف أكبر من الاصدارات السابقة من فئة a، حيث سيحمل شاشة OLED بحجم 6.8 بوصة ودقة 1080p+ مع معدل تحديث 120 هرتز. وفي الجهة الأمامية، سيتم وضع كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، وهي نفس الدقة التي قدمتها النماذج السابقة.

أما بالنسبة للكاميرا الخلفية، فسيحصل الهاتف على ترقية مع إضافة وحدة كاميرا تلي فوتو لأول مرة في هواتف Nothing. سيتضمن الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة 2x. ومع ذلك، ستنخفض دقة الكاميرا فائقة العرض إلى 8 ميجابكسل، بعدما كانت في النماذج السابقة بدقة 50 ميجابكسل.

ويقال إن Nothing Phone (3a Plus) سيأتي مع عدسة بيريسكوب، مما يعني أن طول البؤرة سيكون أطول من العدسة 2x (حوالي 50 مم). كما يُتوقع أن يحتوي Nothing Phone (3) الرائد على أفضل كاميرا تلي فوتو من بين الثلاثة، لكن لم تُكشف تفاصيلها بعد.

وفيما يتعلق بالبطارية، يُقال إن Nothing Phone (3a) سيأتي ببطارية سعة 5000 مللي امبير مع شحن سلكي بقوة 45 واط، وهي نفس المواصفات التي يتمتع بها هاتف (2a).

من المتوقع أن يتم الكشف عن Nothing Phone (3a)، ومن المحتمل أن يتم الكشف عن جميع هواتف سلسلة (3) في 4 مارس. ورغم أن كارل بي ليس من الأشخاص الذين يفضلون السرية، إلا أنه من المحتمل أن نشهد العديد من الإعلانات التشويقية في الأسابيع المقبلة.

