تكنولوجيا: تسريب أسعار Galaxy Z Flip7 و Galaxy Z Fold7 قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن يصل Galaxy Z Fold7 و Galaxy Z Flip7 من سامسونج هذا الصيف، ومن المحتمل أن يتم تزويدهما بمعالج Exynos 2500 من تطوير الشركة. في الوقت نفسه، بدأ الكثيرون يتساءلون عن الأسعار المتوقعة لهذه الهواتف القابلة للطي.

كشف تسريب اليوم على منصة X عن تفاصيل الأسعار، في خبر يحمل الجانب الجيد والجانب السيئ في ذات الوقت. الخبر الجيد هو أن Galaxy Z Flip7 سيحافظ على نفس السعر الذي كان عليه Z Flip6، بينما سيظل Z Fold7 بنفس السعر السابق للطراز القابل للطي.

أما الأخبار السيئة فهي أن التخفيضات المنتظرة في الأسعار بمجرد انتشار الهواتف القابلة للطي بشكل أكبر لم تحدث بعد. على الرغم من أن مبيعات الهواتف القابلة للطي لم تصل بعد إلى مستويات أجهزة الهواتف الرائدة التقليدية، إلا أن الشركات المصنعة تعمل على تحسين وتوسيع هذه الفئة بشكل متسارع.

ومع ذلك، لا يزال التسعير ثابتًا. فإذا كنت تفكر في اقتناء أحد هواتف سامسونج القابلة للطي، فسيتعين عليك دفع مبلغ كبير للحصول عليها، إذا صحت هذه الشائعات. فقط الزمن هو من سيحدد ما إذا كانت هذه التوقعات ستتحقق أم لا.

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