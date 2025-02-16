تكنولوجيا: إعلان رسمي يكشف سعر وتاريخ إطلاق Vivo T4X 5G وسعة البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Vivo عن هاتف T3X 5G في أبريل العام الماضي، وانتشرت مؤخرًا شائعات تفيد بأن خليفته، T4X 5G، سيصل إلى السوق الهندية في مارس.

ومع ذلك، يبدو أن هذه المعلومات غير دقيقة، حيث كشف الفرع الهندي للشركة عبر منشور على X أن الهاتف سيُطلق في 20 فبراير.

نشرت Vivo صورة تشويقية على منصة X، أكدت فيها أن T4X 5G سيصل قريبًا إلى الهند، مشيرةً إلى أنه سيحمل أكبر بطارية على الإطلاق في فئته.

وأوضحت المعلومات المصاحبة للصورة أن الهاتف سيأتي ببطارية 6500 مللي أمبير وسيتم تسعيره بأقل من 15000 روبية هندية (حوالي 175 دولارًا / 165 يورو).

لم تكشف Vivo عن مزيد من التفاصيل حول مواصفات T4X 5G حتى الآن، ولكن مع الإطلاق المرتقب في 20 فبراير، لن يكون هناك انتظار طويل لمعرفة كل شيء عنه.

المصدر