تكنولوجيا: هاتف أوبو Find N5 القابل للطي نسخة Satellite Communications Edition يظهر على منصة Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع اقتراب موعد الإطلاق الوشيك لهاتف Find N5 القابل للطي، ينتظر المتابعين الكشف عن نسختيه: العالمية والصينية. ويبدو أن النسخة التي ظهرت مؤخرًا على منصة Geekbench قبل هذا الحدث هي على الأرجح من بين الإصدارات المخصصة للسوق الصيني.

يُعتقد أن هذا التسريب يتعلق بالإصدار الأرقى “Satellite Communications Edition” من الهاتف، على غرار ما رأيناه في هواتف Find X8 Pro وربما X8 Ultra. ويستدل على ذلك من خلال رقم الطراز “PKH120” الذي ظهر في التسريب، بدلًا من “PKH110” الذي ظهر في تسريبات سابقة لاختبارات Find N5.

سجل كلا الطرازين نتائج متقاربة في اختبارات Geekbench، حيث حققا حوالي 3000 نقطة في الاختبار أحادي النواة وأكثر من 8000 نقطة في الاختبار متعدد النواة. تعتبر هذه النتائج عالية بالنسبة للجهاز العادي، ولكنها متواضعة بعض الشيء بالنسبة لجهاز يُفترض أن يعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite القوي، وهو ما يُشاع عن هاتف N5.

ومع ذلك، يكشف التدقيق في التفاصيل أن إصدار PKH120، على الرغم من احتوائه على نواتين Oryon Gen 2 Prime بتردد 4.32 جيجاهرتز مثل أي معالج 8 Elite آخر، إلا أنه يضم أيضًا 5 نوى Oryon Gen 2 Performance بتردد 3.53 جيجاهرتز، بدلًا من 6 نوى كما هو الحال في الهواتف الرائدة غير القابلة للطي مثل OnePlus 13.

يُعتقد أن شركة Qualcomm قد طورت هذا الإصدار “المُعدّل والمصغر” من معالج SoC خصيصًا للأجهزة القابلة للطي مثل N5. وتشير التسريبات الأخيرة أيضًا إلى أن الهاتف سيأتي مزودًا بذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت ونظام تشغيل Android 15.

وبناءً على ذلك، يُتوقع أن يوفر هاتف Oppo Find N5 خيار الاتصال عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى شاشة قابلة للطي “أكبر حجمًا”، وحماية مُحسّنة ضد الغبار والماء، وكاميرات Hasselblad خلفية “مُحدّثة”، كل ذلك في تصميم هو “الأكثر نحافة حتى الآن”.

في المقابل، من المؤكد أن الهاتف لن يطرح بنسخة من علامة OnePlus التجارية. وبذلك، يظل هاتف Open الأصلي هو الهاتف الذكي القابل للطي الوحيد من الشركة.

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