شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حقيقة استثمار "بايت دانس" 12 مليار دولار في رقائق الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن شركة بايت دانس، المالكة لتطبيق الفيديو الشهير تيك توك، تعتزم استثمار أكثر من 12 مليار دولار في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال عام 2025، وفقًا لمصادر مطلعة.

يأتي هذا التوجه في ظل الضغوط التي تواجهها الشركة من الحكومة الأمريكية، التي تطالبها ببيع تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

ورغم ذلك، نفى متحدث باسم بايت دانس صحة هذه المعلومات، قائلاً: "التقارير التي تستند إلى مصادر مجهولة حول خططنا غير دقيقة".

بحسب التقرير، تخطط بايت دانس لإنفاق 40 مليار يوان ما يعادل 5.5 مليار دولار، على شراء رقائق الذكاء الاصطناعي داخل الصين خلال عام 2025، بالإضافة إلى ذلك ستستثمر الشركة حوالي 6.8 مليار دولار في الأسواق الخارجية لتعزيز قدراتها على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام رقائق متطورة من شركة إنفيديا.

ورفضت شركة إنفيديا التعليق على التقرير، بينما أشارت المصادر إلى أن حوالي 60% من طلبات بايت دانس المحلية على أشباه الموصلات ستوجه إلى موردين صينيين مثل هواوي وكامبريكون، أما النسبة المتبقية فستخصص لشراء رقائق إنفيديا التي تم تعديلها لتتوافق مع قيود التصدير الأمريكية المفروضة.

وأضاف التقرير أن السلطات الصينية قدمت توجيهات غير رسمية لشركات التكنولوجيا المحلية بضرورة شراء ما لا يقل عن 30% من احتياجاتها من الرقائق من الموردين المحليين.

وفي تطور آخر، وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يوم الاثنين الماضي يقضي بتأجيل الحظر المفروض على تيك توك، والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 19 يناير.