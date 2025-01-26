شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل: هناك 68% من جميع أجهزة iPhone تعمل بنظام iOS 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Apple عن معدلات تبني نظام iOS 18، والتي تختلف قليلاً فقط عن أرقام نظام iOS 17 قبل عام، حيث تقول الشركة إن نظام iOS 18 تم تثبيته على 68% من جميع أجهزة iPhone (حتى 21 يناير) و76% من الطرز من السنوات الأربع الماضية.

وقبل عام، كان 66% من جميع أجهزة iPhone تعمل بنظام iOS 17، لذا فهناك ارتفاع بنسبة 2% لنظام iOS 18 هذا العام، وكانت الإحصائية الأخرى مطابقة لبيانات اليوم: 76% من أجهزة iPhone من السنوات الأربع السابقة تعمل بنظام iOS 17 في يناير 2024.

أم أصحاب أجهزة iPad فالأمر مختلف، حيث تقول شركة Apple أن 53% من جميع أجهزة iPad تعمل بنظام iPadOS 18 (نفس نظام iPadOS 17 قبل عام)، وتعمل 63% من الأجهزة اللوحية من السنوات الأربع الماضية بنظام التشغيل iPadOS 18، وهذا أعلى قليلاً من نسبة 61% من الأجهزة من السنوات الأربع السابقة التي تعمل بنظام التشغيل iPadOS 17 في أوائل العام الماضي.

هل يأتي هذا التعزيز الطفيف من استقطاب Apple Intelligence لبعض المستخدمين الفضوليين الإضافيين؟ لسوء الحظ، تلتزم الشركة الصمت بشأن عدد الأشخاص الذين اختاروا مجموعة ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها، وبغض النظر عن ذلك، يمكننا التكهن بأن Apple تريد أن ينمو تبني Apple Intelligence: في أحدث إصدار تجريبي من iOS 18.3، تقوم Apple بتمكين ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها افتراضيًا أثناء التوجيه.