شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يوضح سبب عدم تمكن أبل من إعادة TikTok إلى متجر التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من إن إلغاء تنشيط TikTok للمستخدمين في الولايات المتحدة كان قصير الأجل حيث اختلف الأمر بين ليلة وضحاها، لكن التطبيق لا يزال مفقودًا من متجر تطبيقات أبل ولم يعود رغم رفع الحظر، لذلك إليك السبب الذي يجعل أحد المحامين يقول إن أبل لا يمكنها إعادته بعد.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، إذا كان لديك TikTok على جهاز iPhone الخاص بك، فإن التطبيق يعمل الآن بعد فترة قصيرة من التوقف في الولايات المتحدة في وقت متأخر من ليلة السبت وحتى يوم الأحد، ولكن إذا لم تقم بتنزيله بعد، فلا توجد حاليًا طريقة للحصول على التطبيق في الولايات المتحدة.

أزالت أبل التطبيق من متجر التطبيقات بسبب التزامها "باتباع القوانين في الولايات القضائية التي تعمل فيها".

أكد الرئيس ترامب لشركات التكنولوجيا، أن القانون الذي يحظر TikTok لن يتم تنفيذه، وهو ما دفع شركة Oracle المضيفة الأمريكية إلى استعادة الخدمة يوم الأحد.

ومع ذلك، يشرح أحد خبراء القانون لماذا لا ينبغي لشركة أبل أن تحذو حذوها من خلال استعادة التطبيق إلى متجر التطبيقات.

قال آلان ز. روزنشتاين "منطقي تمامًا، فمن المشكوك فيه حتى ما إذا كان أمر ترامب قانونيًا وسيصمد في المحكمة، فإن شركة أبل محقة تمامًا في عدم استعادتها حتى يتم تسوية الوضع القانوني، أفهم أن جوجل ومايكروسوفت فعلتا الشيء نفسه."

وأضاف، "أن الوعد بعدم التنفيذ يوفر الحد الأدنى من الأمان، ونادرًا ما تعامل المحاكم مثل هذه الوعود على أنها ملزمة، حتى عندما يواجه المدعى عليهم عواقب وخيمة من الاعتماد عليها."

يمكن لترامب أن يغير رأيه في أي وقت أو ينفذ بشكل انتقائي ضد الشركات التي تفقد حظوتها السياسية، والإدارة المستقبلية، التي تستفيد من قانون التقادم لمدة خمس سنوات، وستكون بالتأكيد حرة في ملاحقة الانتهاكات بغض النظر عن موقف ترامب.

قد تكون تأكيدات ترامب الآن ذات قيمة قليلة لاحقًا، وخاصة للمحكمة، وقد تكون العواقب المالية لعدم التنفيذ وخيمة، حتى لشركة بمكانة أبل.

