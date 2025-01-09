تكنولوجيا: تأكيد دعم التحديثات في OnePlus 13 مع الكشف عن الشاحن المغناطيسي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتوفر هاتف OnePlus 13 الآن بسعر 899.99 دولارًا، ويتضمن عرضًا خاصًا يشمل OnePlus Watch 2 مجانًا أو OnePlus Buds Pro 3.

يتميز الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite، وثلاث كاميرات بدقة 50 ميجابكسل من علامة Hasselblad، مع شهادة مقاومة الماء والغبار IP69. كما يقدم شاشة AMOLED بسطوع يصل إلى 4500 نتس، وبطارية قوية بسعة 6000 مللي أمبير، مما يجعله خيارًا يجمع بين الأداء العالي والسعر المناسب.

وأكدت OnePlus أن هاتف OnePlus 13 سيحصل على أربعة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل اندرويد، مما يعني وصوله حتى اندرويد 19.

بالإضافة إلى ذلك، سيحظى الهاتف بتصحيحات أمان لمدة ست سنوات، متفوقًا بذلك على OnePlus 12 الذي يقتصر على خمس سنوات.

ورغم ذلك، يتأخر OnePlus 13 مقارنةً ببعض المنافسين، مثل Samsung Galaxy S24 Ultra وGoogle Pixel 9 Pro، المتوقع حصولهما على سبعة تحديثات رئيسية وسبع سنوات من تصحيحات الأمان. وعلى صعيد آخر، تتميز أجهزة آيفون من أبل بدعم نظام التشغيل لفترة تتجاوز أربع سنوات.

فيما يتعلق بالشحن، لا يدعم OnePlus 13 تقنية Qi2، لكنه يمكن شحنه بقدرة تصل إلى 50 واط باستخدام شاحن مغناطيسي خاص. ويتطلب ذلك استخدام علبة مغناطيسية متوافقة مع الشاحن اللاسلكي OnePlus AirVOOC 50W الجديد.

يستطيع الشاحن شحن الهاتف بالكامل في غضون 75 دقيقة. كما يمكن للشاحن نفسه شحن هواتف آيفون، إلا أن غياب دعم Qi2 يحرم مستخدمي OnePlus 13 من استخدام شواحن MagSafe أو Qi2 أو الملحقات المغناطيسية التابعة لجهات خارجية.

يُذكر أن تكلفة الحافظة المغناطيسية والشاحن معًا تبلغ أقل من 75 دولارًا، مما يضيف ميزة إضافية لهذا العرض.

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