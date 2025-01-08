شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أحدث الابتكارات التكنولوجية فى معرض CES 2025.. من الذكاء الاصطناعى إلى الأجهزة المحمولة" والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الأول من معرض CES 2025 مجموعة من الإعلانات التقنية المثيرة التي سلطت الضوء على أحدث الابتكارات في مختلف المجالات، على صعيد الحواسيب والألعاب كشفت إنتل عن رقائقها الجديدة Arrow Lake المصممة لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقديم تجربة ألعاب محسنة، والتي من المتوقع أن تظهر في أجهزة الحواسيب المحمولة والمكتبية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وفيما يتعلق بشركة Dell، فقد أعلنت عن قرارها بإلغاء معظم علامات علاماتها التجارية لصالح استراتيجية مشابهة لتلك التي تتبعها شركة آبل، بدلاً من الأسماء التقليدية مثل XPS وInspiron وLatitude، ستقدم Dell منتجاتها تحت أسماء جديدة هي Dell وDell Pro وDell Max، هذه الخطوة اعتبرها البعض خطوة غير مدروسة من الشركة.

أما في مجال الرقائق، فقد أعلنت شركة AMD عن شريحة Ryzen Z2 التي ستدعم أجهزة الألعاب المحمولة القادمة، وكان هناك شائعات حول استخدام هذه الشريحة في الإصدار الجديد من جهاز Steam Deck، وهو ما قامت Valve بنفيه سريعاً.

وفي عالم الأجهزة المحمولة، عرضت شركة أيسر جهازها الجديد Nitro Blaze 11، الذي يعد منافساً لجهاز Steam Deck، يتميز هذا الجهاز بشاشة 11 بوصة ووحدات تحكم قابلة للفصل، مما يجعله يشبه جهاز Nintendo Switch الذي تم تكبيره بشكل كبير.

أما في عالم الأجهزة المنزلية، فقد كشفت سامسونج عن جهاز Galaxy Book5 Pro المدعوم من إنتل مع شرائح Arrow Lake، لكن تركيز الشركة الأكبر كان على تقديم مجموعة من أجهزة الترفيه المنزلي الجديدة مثل أجهزة التلفاز بتقنية Neo QLED بدقة 8K وأجهزة الصوت الحديثة، كما أعلنت سامسونج عن إطلاق روبوتها الكروي Ballie في الأسواق خلال العام الجاري.

وفي مجال الروبوتات المنزلية، ظهرت العديد من الشركات بابتكارات جديدة في عالم المكانس الروبوتية، على سبيل المثال، قدمت شركة Dreame مكنسة X50 التي يمكنها تجاوز العقبات التي يبلغ ارتفاعها 6 سم بفضل تقنية ProLeap، وهو أمر مفيد حيث أن العديد من المكانس الروبوتية تواجه صعوبة في عبور العتبات بين الغرف، بينما قدمت شركة Roborock مكنسة Saros Z70 التي تحتوي على ذراع روبوتي صغير يمكنه تحريك الأشياء التي تعترض طريقه.

كما ظهرت بعض الابتكارات التي تهدف إلى مساعدة المستخدمين في التعامل مع حياتهم اليومية، مثل نظارات الذكاء الاصطناعي Halliday’s AI Glasses التي تساعد المستخدمين في التنقل في حياتهم اليومية، والإجابة على أسئلتهم، ومساعدتهم في تذكر المعلومات المهمة.

أما في مجال الصحة والرفاهية، فقد قدمت شركتا CortiSense وHormometer أجهزة لاختبار مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر) في اللعاب، حيث يمكن للمستخدمين مراقبة مستويات التوتر لديهم عبر هذه الأجهزة المبتكرة.