تكنولوجيا: تقرير يكشف عن الترقيات المتوقعة في سلسلة معالجات Apple M5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف المحلل “Ming-Chi Kuo” في تقريره الأخير عن الترقيات المتوقعة في الجيل القادم من معالجات ابل الذي يضم رقاقات Apple M5 Pro، وMax، وUltra إلى جانب الإصدار الرئيسي.

قدمت ابل سلسلة معالجات Apple M4 في الإصدارات الأخيرة من أجهزة ماك، واليوم تكشف أحدث التقارير عن أول التفاصيل حول سلسلة معالجات M5 القادمة من ابل.

ويوضح تقرير “Ming-Chi Kuo” أن ابل تخطط لبدء الإنتاج الضخم لسلسلة معالجات Apple M5 في النصف الأول من العام المقبل، على أن ترتكز الرقاقات على عقدة تصنيع N3P بعملية تصنيع TSMC، والتي تأتي بإستهلاك أقل للطاقة بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% مقارنة بمعالجات M4، كما يأتي الجيل الجديد من الرقاقات بتحسينات في الآداء بنسبة 5%.

ومن المقرر أن تبدأ ابل في النصف الأول من عام 2025 بالإنتاج الضخم لرقاقة Apple M5، بينما يبدأ الإنتاج الضخم لرقاقات Apple M5 Pro، وMax في النصف الثاني من العام المقبل، كما تبدأ ابل في إنتاج M5 Ultra في 2026.

ويدعم التصميم الجديد للرقاقات تقليص حجم الرقاقة بنسبة تتراوح بين 30-50% مقارنة بالتصميم التقليدي لنظام وحدة المعالجة، مما يساهم في تعزيز الآداء وخفض الإحتراق وتحسين الآداء الحراري.

من جانب أخر يوضح التقرير خطط ابل لفصل وحدة المعالجة عن كرت الشاشة، وذلك بهدف تعزيز الآداء، كما تأتي سلسلة Apple M5 بتحسينات كبيرة في تقنية الذكاء الإصطناعي.

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