شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار باركر الشمسي يحطم الأرقام القياسية بالتحليق بالقرب من الشمس في 24 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

سيقوم مسبار باركر الشمسي التابع لوكالة ناسا بالتحليق بالقرب من الشمس في 24 ديسمبر، محققًا قربًا وسرعة غير مسبوقة لاستكشاف البلازما الشمسية.

من المتوقع أن يقوم مسبار باركر التابع لوكالة ناسا بالتحليق بالقرب من الشمس في 24 ديسمبر، كما ورد خلال الاجتماع السنوي للاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي (AGU)، ستقترب المركبة الفضائية، التي يبلغ حجمها تقريبًا حجم سيارة صغيرة، على مسافة 3.8 مليون ميل (6.1 مليون كيلومتر) من سطح الشمس، وتسافر بسرعة غير مسبوقة تبلغ 430 ألف ميل في الساعة (690 ألف كيلومتر في الساعة). وفقًا لتحديثات المهمة، فإن قرب المسبار وسرعته سيتجاوزان جميع الأجسام البشرية السابقة .

إنجازات وملاحظات حول المهمة

نجح مسبار باركر الشمسي في تنفيذ مناورة بالقرب من كوكب الزهرة الشهر الماضي، مما جعله في وضع يسمح له بهذا الاقتراب التاريخي ، وتشير التقارير إلى أن المسبار سوف يمر عبر أعمدة البلازما الشمسية وربما عبر ثوران شمسي نشط ، وهو حدث يشبه ركوب الأمواج تحت موجة هابطة ، ويتزامن هذا اللقاء مع زيادة النشاط الشمسي، حيث تمر الشمس حاليًا بأكثر مراحلها اضطرابًا في دورتها التي تستمر 11 عامًا.

تحديات جمع البيانات والهندسة

وأكدت نور روافي، العالمة في مشروع مسبار باركر الشمسي، على الأهمية طويلة المدى للبيانات التي تم جمعها، وفي حديثها إلى AGU، سلطت روافي الضوء على أن تحليل ملاحظات المسبار "سيستغرق عقودًا من الزمن لفك شفرتها"، ومن المتوقع أن يوفر المسبار رؤى حول التوهجات الشمسية وموجات البلازما وميكانيكا الغلاف الجوي الخارجي للشمس ، والمعروف أيضًا باسم الهالة.

ولعبت الإنجازات الهندسية للمهمة دورًا حاسمًا في بقاء المركبة الفضائية ، وتم تجهيز المسبار بدرع حراري مصمم خصيصًا ونظام تنظيم ذاتي، مما يمكنه من تحمل درجات حرارة قصوى تصل إلى 1371 درجة مئوية، وأشارت إليزابيث كونجدون، المهندسة الرئيسية لنظام الحماية الحرارية، في بيان إلى أن تصميم الدرع الحراري يعكس الكثير من الحرارة، ويحافظ على درجات الحرارة الداخلية بالقرب من مستوى الغرفة.

الإرث العلمي

وتم إطلاق المسبار في عام 2018، وحقق اكتشافات مهمة، مثل تحديد منطقة خالية من الغبار حول الشمس والتعاون مع مركبة الفضاء Solar Orbiter لإجراء دراسات رائدة ، وفي حين لن يكون الاتصال المباشر بالمركبة الفضائية متاحًا أثناء اقترابها في 24 ديسمبر، تخطط مراقبة المهمة لمراقبة حالتها عبر نغمات المنارات في الفترة من 21 إلى 27 ديسمبر، وبحسب ما ورد من المتوقع وصول الصور والبيانات الأولية في أوائل يناير.