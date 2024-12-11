شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Play يشارك أهم أحداث عام 2024 والخطط المستقبلية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

شارك فريق Google Play مؤخرًا على مدونة Android Developers Blog الإنجازات التي حققوها خلال العام، بالإضافة إلى رؤيتهم للمرحلة التالية من Google Play، مؤكدين أنه أصبح من السهل على الأشخاص العثور على التطبيقات والاستمتاع بها، فلم يعد مجرد مكان لتنزيل التطبيقات، بل تحول إلى مركز يمكنك من خلاله اكتشاف أشياء جديدة.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، عندما ظهر Google Play لأول مرة، كان بسيطًا جدًا، حيث يمكنك تصفح التطبيقات وقراءة المراجعات وتنزيلها، ولكن الآن، تطور Google Play إلى شيء أكثر ديناميكية، فإنه مكان يمكنك من خلاله الاتصال بالمطورين والعثور على المحتوى المناسب لك، وحتى الحصول على توصيات مخصصة.

وفيما يلي بعض الأشياء التي قامت بها Google Play هذا العام لتحسين المنصة، كما أبرزها سام برايت، نائب الرئيس والمدير العام لنظام Google Play + Developer Ecosystem:

• تسهيل إطلاق المطورين للتطبيقات الجديدة: تمت إضافة أدوات جديدة لمساعدة المطورين على اكتشاف المشكلات في وقت مبكر والتأكد من جودة تطبيقاتهم.

• العثور على التطبيقات أصبح أبسط: جعلوا من السهل العثور على التطبيقات ذات الصلة بالمستخدم، بغض النظر عن الجهاز المستخدم.

• المزيد من طرق الدفع: يمكنك الآن استخدام مجموعة متنوعة من طرق الدفع.

• تحسين الأمان: تفحص Google Play Protect مليارات التطبيقات يوميًا للمساعدة في الحفاظ على أمان جهازك.

• دعم المطورين: لدى Google Play برامج لمساعدة المطورين الجدد على البدء، بما في ذلك فرص التمويل والتدريب.

يبدو أن لديهم خططًا أكبر من أي وقت مضى للمستقبل، حيث يريدون في المستقبل جعل Google Play أكثر تفاعلية وشخصية، وتتمثل إحدى هذه الخطط في تسهيل دفع الأشخاص مقابل التطبيقات والمحتوى، وتُظهِر التحسينات التي طرأت على Google Play على مدار العام أن الفريق ملتزم بجعل المنصة الأفضل على الإطلاق.