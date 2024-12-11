شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام تطلق "Trial Reels".. تتيح لك اختبار المحتوى قبل مشاركته مع المتابعين والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت انستجرام ميزة جديدة تسمى "الفيديوهات التجريبية" تتيح لك اختبار المحتوى الخاص بك مع جمهور محدود قبل مشاركته مع جميع متابعيك ، وقد يكون هذا بمثابة تغيير كبير بالنسبة للمبدعين الذين يريدون تجربة أفكار جديدة دون القلق بشأن رد فعل متابعيهم.

الفكرة وراء الفيديوهات التجريبية بسيطة: تقوم بإنشاء فيديو كما تفعل عادةً، ولكن بدلاً من مشاركته مع الجميع، تختار مشاركته كـ"فيديو تجريبي"، وهذا يعني أن مجموعة صغيرة فقط من الأشخاص الذين لا يتابعونك بالفعل سوف يرون الفيديو ، ويمكنك بعد ذلك تتبع أداء الفيديو الخاص بك مع جمهور الاختبار هذا وتحديد ما إذا كنت تريد مشاركته مع متابعيك أم لا.

وتُعد هذه الميزة استجابة لملاحظات منشئي المحتوى الذين يشعرون بالتوتر إزاء الإفراط في النشر أو تجربة محتوى جديد خارج نطاق تخصصهم، وباستخدام بكرات التجربة يمكنك الحصول على فكرة عن أداء المحتوى الذي تقدمه قبل مشاركته مع متابعيك.

لاستخدام بكرات التجربة، ما عليك سوى إنشاء بكرة ثم الضغط على زر التبديل لتشغيل "تجربة"، بعد مشاركة بكرتك التجريبية، يمكنك العثور عليها في ملفك الشخصي، حيث ستظهر بجوار أي مسودات لديك، ولن يتمكن أحد غيرك من رؤية أن بكرتك تجريبية.

بعد مرور 24 ساعة تقريبًا من مشاركة مقطع فيديو تجريبي، يمكنك عرض مقاييس المشاركة الرئيسية في عارض المقاطع، بما في ذلك المشاهدات والإعجابات والتعليقات والمشاركات.

ويتيح لك هذا جمع التعليقات وإجراء أي تعديلات ضرورية قبل اتخاذ قرار بشأن مشاركتها مع متابعيك ، بعد ذلك يمكنك أن تقرر مشاركتها مع الجميع أو أن يشاركها Instagram تلقائيًا مع متابعيك إذا كان أداؤها جيدًا ، وسيبدأ طرح هذه الميزة اليوم للمبدعين المؤهلين وعلى مدار الأسابيع المقبلة على مستوى العالم.

وتعتبر هذه ميزة للمبدعين الذين يرغبون في تجربة محتوى جديد دون القلق بشأن رد فعل متابعيهم، كما إنها أيضًا طريقة جيدة للحصول على فكرة عن أداء المحتوى الخاص بك قبل مشاركته مع جمهور أوسع.