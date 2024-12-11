شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة Bluesky تحصل على إعلانات قريبا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت جاى جراير، الرئيس التنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعي Bluesky، إلى أننا قد نرى إعلانات عليها قريبًا، حيث قالت إن المنصة تحظى باهتمام كبير من المستثمرين الجدد، وحتى الآن، جمعت 15 مليون دولار من المستثمرين، كما ألمح جرابر إلى بعض مصادر الدخل المحتملة للمنصة، من اشتراكات وسائل التواصل الاجتماعي وسوق الخوارزميات وبيع أسماء النطاقات، ولم تقل جرابر أنه سيكون هناك الكثير من الإعلانات على Bluesky، لكنها لم تستبعدها كمصدر للإيرادات أيضًا.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، قالت أيضًا إن الشركة تريد التأكد من أن حوافزها تتوافق مع المستخدمين والتأكد من عدم التحول إلى نموذج حيث يكون انتباه المستخدم هو المنتج.

تقول جرابر، إنها لا تريد تكرار أخطاء شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، إن الطريقة التي تم بها بناء Bluesky ستمنعها من الاعتماد فقط على الإعلانات لأن المستخدمين يمكنهم إنشاء موجزات بديلة بدون إعلانات على بروتوكولها المفتوح.

وتابعت جرابر، أنها تعتقد أن الناس بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على التحكم في الشبكات الاجتماعية التي يتواصلون عليها.

وأوضحت أنه لم يتم استبعاد إمكانية استخدام الإعلانات بطريقة ما كمصدر للإيرادات تمامًا، حيث يمكن تقديم الإعلانات بطريقة لا تدمر تجربة المستخدم الأساسية.

وبحسب ما ورد، قالت جرابر إن طريقة الإعلان الأقل تدخلاً يمكن أن تكون على سبيل المثال تشغيل الإعلانات في نتائج بحث Bluesky.

ووعدت Bluesky بعدم تدريب الذكاء الاصطناعي على المنشورات، وكان الناس يسجلون في Bluesky كثيرًا مؤخرًا كبديل لـ X و Threads، حيث في غضون أسبوعين فقط، نما عدد المستخدمين النشطين شهريًا للمنصة من 20 إلى 24 مليونًا.