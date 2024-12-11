تكنولوجيا: رصد النموذج الخاص بالأسواق العالمية من هاتف POCO X7 في منصة Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم POCO للأسواق العالمية قريباً هاتف POCO X7، ولقد رصد هذا الإصدار بالفعل في منصة Geekbench مما يؤكد إقتراب موعد الإعلان الرسمي.

سجل هاتف POCO X7 في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم 24095PCADG، وهو نفس النموذج الذي أعتمد سابقاً في منصة NBTC، من جانب أخر أوضحت التفاصيل التي جاءت من Geekbench أن الهاتف سجل 1029 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و 2901 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، أي بتحسينات ضئيلة مقارنة بالإصدار السابق.

أيضاً أكدت التسريبات على دعم هاتف X7 بنظام تشغيل Android 14، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أن تقدم POCO إختيارات أكثر في الذاكرة العشوائية عند الإعلان الرسمي.

من جانب أخر لم تؤكد التسريبات على الرقاقة المستخدمة في Poco X7، كما أشارت التسريبات السابقة إلى أن هذا الإصدار يأتي بمواصفات تحاكي إصدار شاومي Redmi Note 14 Pro، لذا قد يضم الهاتف رقاقة Dimensity 7300 Ultra.

أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف نفس إعدادات الكاميرة المقدمة في هاتف Note 14 Pro والتي تشمل مستشعر IMX882 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل ودعم التثبيت البصري، مع مستشعر Sony IMX355 بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، أيضاً من المتوقع أن يضم POCO X7 كاميرة سيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هاتف Poco يأتي بشاشة AMOLED بحجم6.67 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما تدعم الشاشة جودة عرض FHD+، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 5500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

المصدر