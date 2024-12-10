شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تطلق Sora: نقلة فى توليد الفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت OpenAI أخيرًا Sora، نموذج توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي، وفي فبراير، قامت الشركة بطرح نسخة تجريبة من Sora لاختيار الأفراد، والآن، أصدرت نسخة مختلفة من النموذج تسمى Sora Turbo، ويمكن لـ Sora إنشاء مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل والتي يمكن أن تصل إلى 20 ثانية.

وقد تم نشر نموذج الذكاء الاصطناعي على منصة مستقلة متاحة حاليًا كموقع ويب، والجدير بالذكر أن Sora متاح حاليًا فقط للمشتركين المدفوعين في ChatGPT بحدود معدل محددة.

نموذج توليد الفيديو Sora AI من OpenAI

في منشور مدونة، أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي عن إطلاق Sora وفصلت قدرات النموذج، وتم الكشف عن Sora لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، وتأخر النموذج مرارًا وتكرارًا، وذكرت الشركة أن السبب وراء التأخير هو تعزيز معايير السلامة والخصوصية للنموذج.

ومع ذلك، بعد تأخير دام ما يقرب من تسعة أشهر، أطلقت OpenAI Sora كمنصة مستقلة يمكن الوصول إليها هنا، ويتوفر حاليًا فقط لمشتركي ChatGPT Plus وPro، ولا يمكن لأولئك الذين ليس لديهم اشتراك إنشاء حساب جديد على الموقع حاليًا، وفي الوقت نفسه، يقتصر مستخدمو Plus على 50 مقطع فيديو بدقة 480 بكسل أو مقاطع فيديو أقل بدقة 720 بكسل كل شهر.

سيتيح اشتراك ChatGPT Pro، الذي تم تقديمه مؤخرًا بسعر 200 دولار شهريًا، للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو "باستخدام أكثر بمقدار 10 أضعاف ودقة أعلى ومدد أطول"، ومع ذلك، تمامًا مثل "عدد أقل من مقاطع الفيديو"، لم تحدد الشركة ما قد يستلزمه الدقة العالية والمدد الأطول.

ويمكن لـ Sora حاليًا إنشاء مقاطع فيديو بنسب عرض إلى ارتفاع عريضة ورأسية ومربعة، ويمكن للمستخدمين أيضًا تحميل مقاطع الفيديو والصور الخاصة بهم لتمديد المحتوى وإعادة مزجه ودمجه في مقاطع فيديو تم إنشاؤها، ويسمح نموذج الذكاء الاصطناعي أيضًا بإنشاء مقاطع فيديو من الصفر باستخدام مطالبات نصية، وبالإضافة إلى ذلك، تتيح واجهة لوحة القصة للمستخدمين تعيين مدخلات معينة لكل إطار.

وفيما يتعلق بالتفاصيل الفنية، أوضحت OpenAI أن Sora هو نموذج انتشار، حيث يتمتع الذكاء الاصطناعي برؤية مستقبلية للعديد من الإطارات في وقت واحد للحفاظ على اتساق المحتوى على مدار فترة 20 ثانية، يستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي بنية المحول، ويأخذ تقنية إعادة الترجمة من DALL-E 3.

وسلطت OpenAI الضوء أيضًا على التفاصيل المتعلقة ببيانات النموذج، وادعت الشركة أنها حصلت على مجموعة واسعة من البيانات من المجال العام، من خلال شراكاتها في البيانات، وبيانات من الأشخاص الذين يعملون مع النموذج، وقيل إن البيانات العامة تم جمعها من مجموعات بيانات التعلم الآلي وعمليات البحث على الويب.

كما دخلت الشركة في شراكة مع Shutterstock Pond5 وكلفت مجموعات بيانات لتوليد بيانات خاصة لنموذج الذكاء الاصطناعي، وأخيرًا، تم أيضًا جمع بيانات Sora من مدربي الذكاء الاصطناعي وأعضاء الفريق الأحمر والموظفين.

ولتقليل المخاطر المرتبطة بنموذج إنشاء فيديو واقعي بالذكاء الاصطناعي، تضيف OpenAI كلًا من العلامة المائية المرئية بالإضافة إلى البيانات الوصفية وفقًا للمعايير التي وضعها تحالف منشأ المحتوى والأصالة (C2PA)، كما ادعت الشركة أنها أضافت حماية في النموذج لتحميلات الوسائط التي تتضمن أشخاصًا.

OpenAI تقدم اشتراك ChatGPT Pro الجديد، وتصدر نموذج o1 AI

كما ذكرت شركة الذكاء الاصطناعي أن Sora سيتم منعه من إنشاء مقاطع فيديو تحتوي على أشكال ضارة من الإساءة مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال والتزييفات الجنسية العميقة. بالإضافة إلى ذلك، سيكون عدد التحميلات التي يمكن للأشخاص القيام بها محدودًا عند الإطلاق.

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