شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة Escape Simulator 2.. تجارب جديدة لحل الألغاز والهروب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد فريق تطوير لعبة Escape Simulator، إصدار الجزء الثاني من لعبة المحاكاة التي تحاكي تجربة الهرب من الغرفة أو Room Escape.

ومن المقرر أن تتضمن اللعبة اختبار العديد من الأفكار الجديدة، تشمل تجربة اللعب والألغاز، واللعبة حاليًا قيد التطوير للحاسب الشخصي ولم يتم تحديد نافذة الإصدار حتى الآن.

Escape Simulator 2، ستشمل بيئات جديدة غامرة، وألغاز أعمق، وأدوات بناء مبتكرة، لتكون تجربة غرفة الهروب المثالية من منظور الشخص الأول، وفقًا لمنصة "steam".



Escape Simulator 2

من خلال اللعبة، يمكنك استكشاف مواقع جديدة جرى تصميمها بمساعدة الخبراء، وتحتوي كل حزمة غرفة على 4 غرف مليئة بالألغاز المعقدة والمخفية.



وجرى تصميم اللعبة للعب الفردي أو الجماعي مع الأصدقاء، إذ يمكن لـ 8 لاعبين الانضمام معًا عبر الإنترنت، من خلال الدردشة الصوتية والنصية المدمجة لتسهيل التواصل لحل الألغاز.