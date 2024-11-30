شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد اقتراب إطلاقها فى مصر.. كل ما تحتاج معرفته عن شريحة اتصال eSIM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير سابق، عن أن الشركة المصرية للاتصالات تستعد لإطلاق خدمة الشريحة المدمجة eSIM - بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات- على إطلاق الخدمة رسميًا في مصر، فيما تعد الشريحة المدمجة eSIM بديلاً مثاليًا للشريحة التقليدية؛ حيث يمكن للعميل التنقل بين شبكات المحمول المختلفة دون الحاجة إلى استخدام أكثر من شريحة، إذ تتيح تخزين المعلومات لكل خط مع سهولة التنقل بينها، كما تجنب العميل تعرضها للتلف أو الفقد، وفيما يلى نعرض ماهية تقنية eSIM؟ وكيف ستؤثر على مستقبل الاتصالات؟

ما هي تقنية eSIM؟

eSIM، أو embedded Subscriber Identity Module، هي شريحة اتصال رقمية مدمجة داخل الأجهزة الحديثة، بدلاً من الاعتماد على الشرائح التقليدية القابلة للإزالة، تعمل eSIM على تخزين معلومات الشبكة مباشرة داخل الجهاز، مما يجعلها أصغر حجمًا وأكثر عملية.

ولها نفس وظيفة الشريحة التقليدية العبارة عن دائرية إلكترونية متكاملة مصنوعة من السليكون هدفها توفير رقم مميز أو "هوية" لمشتركي خدمات الشبكات الخلوية، تتفوق الشريحة الألكترونية عن التقليدية من عدة طرق أهمها عدم الحاجة إلى تغييرها فالمعلومات المخزنة عليها قابلة للتعديل ما يعني أن المستخدم يستطيع عبر الإعدادات اختيار الرقم وشركة الاتصالات التي يود الاشتراك فيها كما أن باستطاعته أيضاً تغيير الرقم والشركة بسهولة فقط من خلال الإعدادات أو الاتصال بمزود الخدمة، وبالإمكان أيضاً إضافة أكثر من رقم عليها دون الحاجة إلى استبدال شريحة الاتصال أو شراء واحدة جديدة.

كيف تعمل eSIM؟

بدلاً من شراء شريحة اتصال فعلية، يمكنك تفعيل eSIM ببساطة عن طريق مسح رمز QR توفره شركة الاتصالات، أو عبر إدخال بيانات الشبكة يدويًا من إعدادات الجهاز، وتتيح لك هذه التقنية التبديل بين شركات الاتصال أو الباقات بسهولة دون الحاجة إلى تغيير الشريحة.

مميزات eSIM

- سهولة التبديل بين الشبكات: يمكنك التبديل بين شبكات متعددة في أي وقت، مما يوفر مرونة كبيرة خاصة أثناء السفر.

- تصميم أفضل للأجهزة: مع عدم الحاجة لمكان مخصص للشريحة، يمكن للشركات تصنيع أجهزة أرق وأكثر مقاومة للماء.

- توفير الوقت والجهد: لا حاجة للذهاب إلى متاجر شركات الاتصالات للحصول على شريحة جديدة.

- أمان أعلى: الشريحة مدمجة داخل الجهاز، مما يقلل من مخاطر فقدانها أو سرقتها.

الأجهزة الداعمة لتقنية eSIM

أصبحت eSIM ميزة أساسية في العديد من الأجهزة الحديثة، مثل:

- الهواتف الذكية: مثل سلسلة iPhone الحديثة وبعض أجهزة أندرويد.

- الأجهزة القابلة للارتداء: مثل ساعات Apple Watch.

- أجهزة إنترنت الأشياء (IoT): مثل الأجهزة المنزلية الذكية.

كيف ستؤثر eSIM على مستقبل الاتصالات؟

مع انتشار eSIM، من المتوقع أن تتغير طريقة استخدامنا للهواتف والأجهزة الذكية بشكل جذري:

- تقليل استخدام الموارد الطبيعية لتصنيع الشرائح البلاستيكية.

- تقديم تجربة مستخدم أفضل وأكثر تكاملاً.

- تمكين المستخدمين من التنقل بين شبكات الاتصال دون قيود.



