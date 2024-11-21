شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيتكوين يقترب من 100 ألف دولار وسط تفاؤل بتوجيهات ترامب المؤيدة للعملات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت عملة بيتكوين من الوصول إلى مستوى 100,000 دولار، مدفوعة بتفاؤل واسع حول دعم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للعملات الرقمية، ما يعتقد أنه سيؤدي إلى طفرة في السوق مع تحوّل الولايات المتحدة نحو تنظيمات صديقة بدلاً من التشديد.

وذكرت وكالة (بلومبرج) الأمريكية، اليوم الخميس، أن أكبر الأصول الرقمية ارتفعت بنسبة 3.6% لتسجل رقماً قياسياً جديداً عند 97,892 دولار.



ويُعتقد أن فوز ترامب بالانتخابات في 5 نوفمبر قد ساهم في زيادة سوق العملات الرقمية بحوالي 900 مليار دولار، حيث بدأت مناقشات حول إمكانية إنشاء منصب في البيت الأبيض مخصص لسياسة الأصول الرقمية، وهو المنصب الذي يروج له القطاع ليكون له اتصال مباشر مع الرئيس المنتخب.



وقالت مصادر مطلعة دون الكشف عن هويتها، إن "فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب يجري مناقشات مع صناعة الأصول الرقمية حول إمكانية إنشاء منصب في البيت الأبيض مخصص بالكامل لسياسة العملات الرقمية".



وأضافت المصادر أن فريق ترامب يقوم حالياً بفحص المرشحين لتولي هذا الدور وإذا تم إنشاء هذا المنصب، فسيكون أول وظيفة في البيت الأبيض مخصصة للعملات الرقمية، مما يبرز التأثير الذي قد تمارسه هذه الصناعة الناشئة في الإدارة القادمة.



ومن غير الواضح ما إذا كان سيكون هناك منصب كبير في البيت الأبيض أو "القيصر الرقمي" وهو مصطلح يستخدم في واشنطن للإشارة إلى الشخص المسؤول عن الإشراف على السياسة والتنظيم عبر الحكومة الفيدرالية، وفقًا للمصادر.



ويضغط مؤيدو صناعة العملات الرقمية لتكون هذه الوظيفة مرتبطة بشكل مباشر مع ترامب، ومن جانبهم، لم يرد فريق انتقال ترامب على طلب للتعليق بشأن تلك التصريحات.

وترتكز الأنظار الآن على متى سيصل سعر بيتكوين إلى 100,000 دولار بدلاً من إذا كان سيصل إليها، حيث يرى المؤيدون لهذه العملة المشفرة أنها أصبحت وسيلة حديثة لحفظ القيمة، معتبرين الرقم المكون من ستة أرقام بمثابة رداً رمزياً على المشككين.



وفي خطوة داعمة للسوق، أعلنت شركة "مايكروستراتيجي"، أكبر حامل لبيتكوين في الشركات العامة، عن زيادة بنسبة 50% في مبيعات السندات القابلة للتحويل لجمع 2.6 مليار دولار لتمويل شراء المزيد من العملة الرقمية.



من جانبها، جذبت مجموعة من 12 صندوق تداول بيتكوين في الولايات المتحدة تدفقات صافية قدرها 5.8 مليار دولار منذ يوم الانتخابات، ليصل إجمالي أصولها إلى 100 مليار دولار.



ويعزز التفاؤل في السوق حالياً توقعات أن بيتكوين قد تحقق قفزة سريعة نحو 100,000 دولار، وهو مستوى نفسي هام في السوق؛ ومع وعد ترامب بإطار تنظيمي داعم للعملات الرقمية وتخزين احتياطي لبيتكوين، يظل توقيت تنفيذ هذه الوعود غير مؤكد.