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شهد سوق العملات الرقمية المشفرة تقلبات ملحوظة خلال الساعات الأخيرة، حيث ارتفع سعر عملة الستيلر (XLM) بنسبة 33% على المستوى اليومي، بينما استعاد سعر البيتكوين (BTC) مستوى 90 ألف دولار بعد فترة قصيرة من التراجع.
بدأت عملة البيتكوين الأسبوع بارتفاعات تدريجية وصلت إلى ذروة تقارب 94 ألف دولار، قبل أن تتراجع إلى أقل من 87 ألف دولار يوم الجمعة.
رغم ذلك، استعادت العملة زخمها سريعا لتتجاوز حاجز 90 ألف دولار مرة أخرى، مع قيمة سوقية تقل حاليا عن 1.8 تريليون دولار، في حين انخفضت هيمنة البيتكوين على السوق إلى 56.4%.
من جهة أخرى، سجلت العملات الرقمية البديلة أداء قوي حيث تصدرت عملة الستيلر المكاسب بارتفاع يومي بلغ 33%.
كما ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 11% ليتجاوز سعرها مستوى 1 دولار.
العملات الرقمية مثل SOL وTON وAVAX حققت أيضا زيادات ملحوظة، في حين تراجعت Dogecoin وShiba Inu بنسب 5% و4% على التوالي.
بقيت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة مستقرة عند 3.2 تريليون دولار تقريبا، مما يعكس الديناميكية المستمرة الموجودة بين العملات الرقمية الرئيسية والعملات الرقمية البديلة في السوق.
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كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع سعر عملة الستيلر (XLM) بنسبة 33% وتحركات ملحوظة للبيتكوين والعملات الرقمية البديلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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