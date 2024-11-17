عملة XRP تخترق حاجز 1 دولار وسط شائعات عن اجتماع بين “ترامب” والرئيس التنفيذي لشركة الريبل

ارتفعت عملة XRP التابعة لشركة الريبل إلى مستوى 1.12 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2021، مدفوعة بشائعات حول اجتماع محتمل بين الرئيس المنتخب “دونالد ترامب” و”براد غارلينجهاوس” الرئيس التنفيذي لشركة الريبل.

جاءت هذه القفزة التي بلغت 89% خلال الأسبوع الماضي في ظل أداء قوي تجاوزت فيه XRP العديد من العملات الرقمية المشفرة الأخرى.

التكهنات بشأن اجتماع “ترامب” و”غارلينجهاوس” تصاعدت بعد أن أعجب الأخير بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي يشير إلى اللقاء.

وعلى الرغم من أن الاجتماع لم يُؤكد رسميا، فإن تفاعل “غارلينجهاوس” مع “FOX Business” أضاف المزيد من الغموض، حيث تفادى الإجابة مباشرة عند سؤاله عن هذا الموضوع.

تأتي هذه التطورات وسط توقعات بأن إدارة “ترامب” قد تقدم سياسات أكثر دعما للعملات المشفرة.

في الوقت ذاته، ازدادت التوقعات الإيجابية بعد أنباء عن احتمال استقالة “غاري جينسلر”، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، قبل تسلم “ترامب” مهامه الرئاسية.

أثارت هذه الأنباء تفاؤل بين مستثمري العملات المشفرة، خاصة أن الريبل تواجه معركة قانونية مطولة مع هيئة SEC تحت قيادة “جينسلر”.

قد يؤدي أي تغيير في القيادة إلى تسوية القضايا المعلقة ضد الريبل وشركات أخرى مثل كوين بيس وبينانس.

تأثرت أصول أخرى بالمزاج الإيجابي للسوق، حيث ارتفعت عملة كاردانو (ADA) بنسبة 14% لتصل إلى 0.75 دولار خلال 24 ساعة.

تبدو التوقعات بالنسبة لـ XRP والعملات المشفرة الأخرى أكثر إشراقا، خاصة إذا تحسنت الظروف التنظيمية والسياسية في المستقبل القريب.

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