بعد الوصول لسعر 93 ألف دولار: هل عملة البيتكوين مبالغ في تقييمها؟

تشير منصة التحليلات “CryptoQuant” إلى أن عملة البيتكوين (BTC)، التي ارتفع سعرها مؤخرا إلى 93,400 دولار، قد تصل إلى 100 ألف دولار قريبا، مستفيدة من زيادة الطلب وتدفق السيولة.

وتوضح البيانات أن العملة لا تزال غير مبالغ في تقييمها وفقا لمؤشر القيمة السوقية إلى القيمة المحققة (MVRV)، رغم ارتفاعها بنسبة 30% منذ الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

النمو المستمر في الطلب الظاهري على البيتكوين، خاصة من المستثمرين الجدد، يعزز هذه التوقعات.

كما انعكس ذلك في عودة علاوة السعر الإيجابية على منصة كوين بيس بعد الانتخابات، مما يشير إلى دخول رؤوس أموال جديدة للسوق.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت القيمة السوقية لعملة التيثر (USDT) زيادة بنحو 5 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين، مع تدفقات يومية كبيرة إلى منصات تداول العملات المشفرة، ما يدعم استقرار السوق وإمكانية تحقيق مكاسب إضافية.

تشير “CryptoQuant” إلى احتمالية ظهور ضغوط بيع طفيفة نتيجة قيام بعض المعدنون بجني الأرباح.

خفض المعدنون الذين يملكون بين 100 و1,000 BTC حيازاتهم بحوالي 2,000 BTC، ورغم أن هذا الرقم صغير نسبيا، إلا أنه يتطلب مراقبة مستمرة لتأثير هذه التحركات على السوق.

اقرأ أيضا:

ارتفاع سعر عملة الستيلر (XLM) بنسبة 33% وتحركات ملحوظة للبيتكوين والعملات الرقمية البديلة

هل تصريحات “تشارلز هوسكينسون” مؤسس كاردانو وراء ارتفاع سعر ADA اليومي بنسبة 20٪؟

