معدل التضخم الأمريكي يرتفع لأول مرة منذ 8 أشهر مع تسجيل عملة البيتكوين لمستويات قياسية جديدة

ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة لأول مرة منذ ثمانية أشهر، وفقا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) زيادة سنوية بنسبة 2.6% في أكتوبر.

يعكس هذا الانتعاش ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، مما يشير إلى تحسن القوة الشرائية للدولار الأمريكي، وقد يكون ذلك إشارة إلى بداية سوق صاعدة للأصول المقومة بالدولار في عام 2025.

في الوقت نفسه، سجلت عملة البيتكوين مستويات قياسية جديدة، حيث تجاوزت قيمتها 93,000 دولار لأول مرة.

تزامن هذا الأداء مع ارتفاعات مماثلة في مؤشرات الأسهم الأمريكية، مثل مؤشر S&P 500، الذي سجل أرقام قياسية خلال أكتوبر ونوفمبر.

التضخم المتزايد جاء بعد انخفاض مستمر في مؤشر أسعار المستهلك بين مارس وسبتمبر، مما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة.

هذا الإجراء ساهم في تحفيز الأسواق المالية، بما في ذلك العملات المشفرة والأسهم.

مع عودة التضخم للارتفاع، يتوقع محللون استمرار صعود البيتكوين.

سابقا توقعت شركة “VanEck” أن يصل سعر البيتكوين إلى 100,000 دولار بحلول نهاية 2024، وأشارت الشركة إلى أن هذا المستوى يبدو في متناول اليد الأن.

كما أشار محللو “Santiment” إلى إمكانية وصول سعر البيتكوين إلى ما بين 150,000 و200,000 دولار بحلول 2025.

هناك ارتباط متزايد بين البيتكوين والأسهم الأمريكية، حيث بلغ معامل ارتباط “بيرسون” لمدة 30 يوم 0.80، ما يعكس تحركات متزامنة بين الأسواق.

هذا الاتجاه مدفوع جزئيا بتدفق الأموال من المؤسسات الكبرى، مثل بلاك روك، التي واصلت شراء البيتكوين حتى مع تقلبات السوق الأخيرة.

في الفترة بين 6 و13 نوفمبر، تم بيع أكثر من 4.73 مليار دولار من صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، لكن “بلاك روك” استغلت الانخفاض لزيادة حيازاتها بمشتريات صافية بلغت 126 مليون دولار يوم الخميس.

تشير هذه التطورات إلى استمرار دعم المؤسسات المالية للأسواق، مما يعزز فرص تحقيق البيتكوين لمزيد من المكاسب خلال السنوات المقبلة.

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